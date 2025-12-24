¥Ñ¥É¥ì¥¹ÆþÃÄ¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡¢4Ç¯·ÀÌó¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼µñÈÝ¸¢¤Ê¤·¡×¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¡×´í×ü
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¡×
¥½¥ó¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Ç¯Áí³Û1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯5500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤¿¥½¥ó¤Ï¡¢23Æü¤ËÊÆ¹ñ¤«¤é´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢·ÀÌó¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼µñÈÝ¸¢¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥ó¤¬·ë¤ó¤À·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡¢Âç¥ê¡¼¥°³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°µñÈÝ¸¢¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÎÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¤¹¤°¤ËÀèÈ¯¤ÎºÂ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÅÐÏ¿»þ´ü¤¬¤µ¤é¤ËÁá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¹µ¤¨ÆâÌî¼ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È»÷¤¿Ìò³ä¤È¤Ê¤ë¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤âºòÇ¯Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¸å¡¢Åö½é¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î½é½Ü¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¶¥Áè¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×
KBO¥ê¡¼¥°¤Î¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥½¥ó¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î¸µÆ±Î½¤À¡£¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å85¥¥í¤Î±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï142»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.340¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢104ÂÇÅÀ¡¢21ÅðÎÝ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿OPS¤Ï.927¤À¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡¢OPS.917¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢11·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´ÚÀï¤Ç¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥½¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç·Þ¤¨¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¶¥Áè¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£´Ú¹ñ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤âÆ±¤¸¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£º£¡¢»ä¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¶¥Áè¤·¡¢ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
