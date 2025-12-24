松屋・松のや×ちいかわ、食券キーホルダー＆ハンドタオルを配布【1月6日スタート】
松屋フーズが展開する牛めしチェーン「松屋」ととんかつ専門店「松のや」は、2026年1月6日10時から、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開始する。第1弾・第2弾の2回に分けて実施し、コラボメニューの注文やおこさまメニューの購入で、限定グッズを配布する。
松屋・松のや×ちいかわ コラボキャンペーン2026【第1弾】1月6日スタート、すき焼き鍋膳・ハンドタオルなど登場
実施期間:2026年1月6日10時〜(なくなり次第終了)
第1弾では、キーホルダー付きのコラボメニュー「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」を販売するほか、おこさまメニューの注文で「オリジナルハンドタオル」を配布する。
■コラボメニューで「食券キーホルダー」プレゼント
国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」を1品注文すると、松屋×ちいかわコラボ限定の「オリジナル食券キーホルダー」(全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。
【対象店舗・メニュー】
・松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳
※松のやでは販売しない
※1人1日1食まで
コラボメニューで「食券キーホルダー」プレゼント
■おこさまメニュー購入で「オリジナルハンドタオル」
「松屋」「松のや」では、対象のおこさまメニュー1品につき、コラボ限定「オリジナルハンドタオル」(全6種類)を1枚、ランダムで配布する。
おこさまメニュー購入で「オリジナルハンドタオル」
【対象メニュー】
〈松屋〉
・おこさま牛めしわくわくセット
・おこさまカレーわくわくセット
〈松のや〉
・お子様プレート
・お子様パンケーキプレート
※小学生以下対象
※1人1日3食まで
実施期間:2026年2月17日10時〜(なくなり次第終了)
第2弾では、フィギュア付きコラボメニュー「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売するほか、おこさまメニューの注文で「オリジナルスライドパズル」を配布する。
■鬼辛カレー注文で「オリジナルフィギュア」
「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を1品注文すると、コラボ限定「オリジナルフィギュア」(全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。
鬼辛カレー注文で「オリジナルフィギュア」
【対象メニュー】
・松屋 ちいかわの鬼辛カレー
※松屋のみ販売
※1人1日1食まで
■おこさまメニューで「スライドパズル」
第2弾期間中も、おこさまメニュー1品につき「オリジナルスライドパズル」(全6種類)を1枚、ランダムで配布する。
おこさまメニューで「スライドパズル」
【対象メニュー】
〈松屋〉
・おこさま牛めしわくわくセット
・おこさまカレーわくわくセット
〈松のや〉
・お子様プレート
・お子様パンケーキプレート
※小学生以下対象
※1人1日3食まで
店頭限定実施、モバイルオーダーは対象外
本キャンペーンは、店頭の券売機での注文のみが対象。松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーは対象外となる。一部店舗では実施しない場合があり、対象店舗はキャンペーンサイトで確認できる。
コラボ期間中は、WEBサイトおよびSNSでのプレゼントキャンペーンも実施する。
■抽選で「オリジナルコラボどんぶり」が当たる
対象期間中(1月6日10:00〜3月31日9:59)に、「松屋」「松のや」で800円(税込)以上利用したレシートを撮影し、専用フォームから応募すると、抽選で100人に「オリジナルコラボどんぶり」が当たる。
※応募受付は4月7日23:59まで
抽選で「オリジナルコラボどんぶり」が当たる
■Xで「オリジナルピンバッジセット」をプレゼント
松屋公式X(@matsuya_foods)をフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で100人に「オリジナルピンバッジセット」をプレゼントする。対象の投稿は、1月6日10:00に投稿予定。応募期間は1月6日10:00〜1月18日23:59。景品の発送は2月中旬頃を予定している。
Xで「オリジナルピンバッジセット」をプレゼント
【クレジット】
(c)nagano