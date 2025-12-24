松屋・松のや×ちいかわ、食券キーホルダー＆ハンドタオルを配布【1月6日スタート】

松屋フーズが展開する牛めしチェーン「松屋」ととんかつ専門店「松のや」は、2026年1月6日10時から、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開始する。第1弾・第2弾の2回に分けて実施し、コラボメニューの注文やおこさまメニューの購入で、限定グッズを配布する。

松屋・松のや×ちいかわ コラボキャンペーン2026

【第1弾】1月6日スタート、すき焼き鍋膳・ハンドタオルなど登場

実施期間:2026年1月6日10時〜(なくなり次第終了)

第1弾では、キーホルダー付きのコラボメニュー「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」を販売するほか、おこさまメニューの注文で「オリジナルハンドタオル」を配布する。

■コラボメニューで「食券キーホルダー」プレゼント

国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」を1品注文すると、松屋×ちいかわコラボ限定の「オリジナル食券キーホルダー」(全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。

【対象店舗・メニュー】

・松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳

※松のやでは販売しない

※1人1日1食まで

コラボメニューで「食券キーホルダー」プレゼント

■おこさまメニュー購入で「オリジナルハンドタオル」

「松屋」「松のや」では、対象のおこさまメニュー1品につき、コラボ限定「オリジナルハンドタオル」(全6種類)を1枚、ランダムで配布する。

おこさまメニュー購入で「オリジナルハンドタオル」

【対象メニュー】

〈松屋〉

・おこさま牛めしわくわくセット

・おこさまカレーわくわくセット

松屋「おこさま牛めしわくわくセット」「おこさまカレーわくわくセット」

〈松のや〉

・お子様プレート

・お子様パンケーキプレート

松のや「お子様プレート」「お子様パンケーキプレート」

※小学生以下対象

※1人1日3食まで

【第2弾】2月17日開始、鬼辛カレー発売・フィギュア配布など

実施期間:2026年2月17日10時〜(なくなり次第終了)

第2弾では、フィギュア付きコラボメニュー「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売するほか、おこさまメニューの注文で「オリジナルスライドパズル」を配布する。

■鬼辛カレー注文で「オリジナルフィギュア」

「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を1品注文すると、コラボ限定「オリジナルフィギュア」(全6種類)を1個、ランダムでプレゼントする。

鬼辛カレー注文で「オリジナルフィギュア」

【対象メニュー】

・松屋 ちいかわの鬼辛カレー

※松屋のみ販売

※1人1日1食まで

■おこさまメニューで「スライドパズル」

第2弾期間中も、おこさまメニュー1品につき「オリジナルスライドパズル」(全6種類)を1枚、ランダムで配布する。

おこさまメニューで「スライドパズル」

【対象メニュー】

〈松屋〉

・おこさま牛めしわくわくセット

・おこさまカレーわくわくセット

松屋「おこさま牛めしわくわくセット」「おこさまカレーわくわくセット」

〈松のや〉

・お子様プレート

・お子様パンケーキプレート

松のや「お子様プレート」「お子様パンケーキプレート」

※小学生以下対象

※1人1日3食まで

店頭限定実施、モバイルオーダーは対象外

本キャンペーンは、店頭の券売機での注文のみが対象。松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーは対象外となる。一部店舗では実施しない場合があり、対象店舗はキャンペーンサイトで確認できる。

WEB&SNSでプレゼントキャンペーンも開催

コラボ期間中は、WEBサイトおよびSNSでのプレゼントキャンペーンも実施する。

■抽選で「オリジナルコラボどんぶり」が当たる

対象期間中(1月6日10:00〜3月31日9:59)に、「松屋」「松のや」で800円(税込)以上利用したレシートを撮影し、専用フォームから応募すると、抽選で100人に「オリジナルコラボどんぶり」が当たる。

※応募受付は4月7日23:59まで

抽選で「オリジナルコラボどんぶり」が当たる

■Xで「オリジナルピンバッジセット」をプレゼント

松屋公式X(@matsuya_foods)をフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で100人に「オリジナルピンバッジセット」をプレゼントする。対象の投稿は、1月6日10:00に投稿予定。応募期間は1月6日10:00〜1月18日23:59。景品の発送は2月中旬頃を予定している。

Xで「オリジナルピンバッジセット」をプレゼント

■松屋・松のや×ちいかわキャンペーンサイト

