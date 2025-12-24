ÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤¬´ë²è¡¡Ê¼¸Ë¡¦¹áÈþÄ®¤Ç1·îËö¤Ë¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡ÖÀã¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯³Ú¤·¤µÃÎ¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÅß¤Î¼«Á³¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©¹áÈþÄ®¤ÇÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î¡¢ÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢É¸¹â1039¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÔÀî»³¡Ê¤È¤í¤«¤ï¤ä¤Þ¡Ë¡£Ê¼¸Ë¸©Î©Â¼²¬¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¹áÈþÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¡¢·¤¤Î¾å¤«¤éÁõÃå¤·¤ÆÀã¤Î¾å¤òÊâ¤¯Æ»¶ñ¤Ç¡¢¿¼Àã¤Ç¤âÄÀ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£À¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÊâ¤±¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê·Ú¤¯¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢ÅÆÏÂÌî¡Ê¤¦¤ï¤Î¡Ë¹â¸¶Ìî³°¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÆÔÀî»³¤Î»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹±ýÉüÌó12.4¥¥í¡£¹âÄãº¹¤Ï488¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ°Êý¡¦Ãæ´Ö¡¦¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢5¡Á10Ê¬¤´¤È¤ËÀèÆ¬¤ò¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´°÷¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤à·×²è¤À¡£¡ÖÅß»³¤ÏÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹áÈþÄ®¤ÏËÜÅö¤Ë·Ê¿§¤¬¤¤¤¤¡£»³Äº¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢µÙ·Æ¾ì½ê¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÇÀßÄê¡£¡Ö·Ê¿§¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢´ë²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢Æ°Êª¤ÎÂÀ×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ìó3»þ´Ö¤«¤±¤Æ¿À¸Í¤òË¬¤ì¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¼«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òPR¡£¡ÖÅß¤Î°ìÈÖ´¨¤¤»þ´ü¤ÏÀã¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢»³Äº¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ÏÀä·Ê¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Åß¤Î¼«Á³¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Î³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£Äê°÷¤Ï50¿Í¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¡ÊÃæ³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»²²ÃÈñ¤Ï2000±ß¤Ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¤ä¥Ý¡¼¥ë¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Å·¸õ¤äÀÑÀã¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤ÁÀ¸ÅÌ¤¬¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹áÈþÄ®¤ÎÅß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åß»³¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¹áÈþÄ®¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¹áÈþÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñÀ¸³¶³Ø½¬²Ý¡¢ÅÅÏÃ0796-94-0101¤Þ¤Ç¡£