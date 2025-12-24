「バカとテストと召喚獣」より姫路瑞希と木下秀吉がフリューのプライズフィギュア「BiCute Bunnies」に登場決定！2026年5月と6月に展開予定
【BiCute Bunnies Figure -姫路瑞希-】 2026年5月 展開予定 【BiCute Bunnies Figure -木下秀吉-】 2026年6月 展開予定
フリューは、プライズ「BiCute Bunnies Figure -姫路瑞希-」と「BiCute Bunnies Figure -木下秀吉-」の商品画像を公開した。それぞれ2026年5月と6月に展開を予定している。
本製品は、アニメ「バカとテストと召喚獣」に登場する「姫路瑞希」と「木下秀吉」のバニー姿を、同社のプライズフィギュア「BiCute Bunnies」で商品化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品の最新画像を公開しており、白色のバニー衣装姿の姫路瑞希や、黒色のバニー衣装姿の木下秀吉をそれぞれ確認することができる。
＼ #フリュープライズ速報 ／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) December 24, 2025
「バカとテストと召喚獣」
BiCute Bunniesフィギュアの最新画像を公開👏💕
どこから眺めても破壊力満点✨
バニー姿の2人をお楽しみに🐰🩷💚
瑞希は5月、秀吉は6月～順次展開予定です！@FURYU_prizeフォローで続報を✅#BiCute https://t.co/XVmzPo3Ycu pic.twitter.com/IoYnFbD8Rc
(C)2011 Kenji Inoue／KADOKAWA／バカとテストと召喚獣2製作委員会