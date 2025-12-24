第３子を出産した女優・武井咲の姿にネットが沸いた。

武井は２３日に都内で行われた映画「るろうに剣心」（大友啓史監督、２０１２年公開）のイベントに出席。ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバルのフィナーレとして、主演の佐藤健や青木崇高、土屋太鳳らと舞台あいさつに登壇した。

武井は肩を出したロングドレスを着用。ネットは「武井咲ちゃんが美しすぎてびっくりした」「武井咲ってまだ３１なん？！？！わっか！！！！！」「咲ちゃん、髪が長くなってて、びっくりしました！！！かわいい」「咲ちゃん髪が長くなって驚き」と凝視。

最近は雑誌などの仕事が続いているが、「咲ちゃん、やっぱり可愛いなぁ」「顔ちっちゃ！」「武井咲ちゃんありえんくらい綺麗だな」「武井咲さん綺麗すぎる、骨から美しい」「武井咲ぜんぶかわいすぎてヤヴァイ」「ママになってさらに美に磨きがかかってる」と美ぼうに驚きが止まらなかった。

武井はＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯと１７年９月に結婚し、１８年３月に長女が誕生。２２年３月に次女が生まれたことを発表した。そして今年２月２日に所属事務所を通じ、連名で「先日、第３子となる女の子が誕生しましたことをご報告いたします」と明かした。

２３日のイベント後は自身のＳＮＳで「このチームに逢えて胸がいっぱい また素晴らしい景色を見させていただきました」とオフショットをアップ。夫のＴＡＫＡＨＩＲＯが「いいね！」し、ラブラブぶりを見せていた。