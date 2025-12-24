実車で言えばジャガーC/DタイプやDB4GTザガート

かつて一世を風靡した自社の過去製品を復刻するという話は、様々な業界で耳にします。実車の世界で言えば、ジャガーC/Dタイプやアストン マーティンDB4GTザガートなどの、コンティニュエーションモデルがそれに当たるかもしれません。

【画像】最も脂の乗った1960年代の佇まいを見事に再現！コーギーの復刻ミニカー 全11枚

今回ご紹介する『コーギー』のミニカー群も、まさにそのような存在。1960年代当時、玩具売り場のショーケースの中でキラキラ輝くミニカーを時間の経つのも忘れて見入っていた経験をお持ちの方なら、たいへん気になるであろう復刻モデルの話題です。



今回ご紹介する『コーギー』のミニカー群。 長尾循

マッチボックス、コーギー、ディンキー、スポットオン、ポリトーイ、マーキュリー、メーべトーイ、テクノ、メルクリンetc.……。1960年代に少年時代を過ごしたクルマ好きの少年、少女にとって、海外ブランドのミニカーは大いなる憧れの的でした。

かくいう筆者もその世代なのですが、個人的にはそれら舶来ミニカーの中でも、特に印象深かったのがコーギーのミニカーです。コーギーとは英国の玩具メーカー、『メットーイ』（METTOY）傘下のコーギー・トイズ社が1956年から展開したミニカーブランド。同郷のライバル、ディンキーやスポットオンなどと切磋琢磨しつつ、1960年代のミニカー界を牽引したビッグネームでした。

コーギーに感じた特徴は『アイデアの宝庫』

当時、子ども心にもコーギーのミニカーに感じていた特徴は、アイデアの宝庫というもの。1950年代ごろのミニカーといえばまだまだ素朴な作り。室内の再現はおろか窓ガラスもないのが当たり前でしたが、コーギーはまず透明の窓ガラスを採用します。

その後もひたすらリアリティの追求に邁進。やがてインテリアが再現され、ボンネットやドアが開閉可能となり、シートがリクライニングし、さらには前輪がステアしてタイヤ&ホイールの交換作業まで楽しめる。



こちらはいろいろな劇中車たち。 長尾循

あるいはフィギュアや小道具が用意され、背景が描かれたパッケージと合わせてちょっとした情景が楽しめるものなど、次々に新たな趣向を打ち出してくるコーギーは、自分にとってはまさに最強のミニカーブランドだったのです。

また、コーギーはミニカーの題材選びにも独自のセンスを発揮しました。映画『007シリーズ』のボンドカーとして知られるアストン マーティンDB5は車載の機関銃、リアの防弾版、助手席の射出シートなどの可動ギミックまで再現。映画のヒットと連動し、一説には、世界で最も売れたミニカーと言われるほどの売り上げを記録しました。

こちらのラインでは他にも映画『チキチキバンバン』の空飛ぶクルマ、TVドラマ『バットマン』のバットモービルや『グリーン・ホーネット』のブラックビューティ、『おもちゃの国のノディ』（BBC製作の人形アニメ）のタクシー、さらにはあのビートルズの『イエローサブマリン』（！）までミニカーとしてリリースして、まぁ、その柔軟な企画力には今更ながら脱帽です。

最盛期には年間1700万台以上を生産

世界中のミニカーファンの心をとらえたコーギー、その歴史について書かれた書籍『ザ・グレード・ブック・オブ・コーギー』によると、1960年代の最盛期には年間1700万台以上のミニカーが生産されたとのこと。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでした。

しかし玩具の世界も盛者必衰。クルマそのものが憧れの対象から日常の当たり前となり、さらに1980年代になるとファミコンなど新世代の玩具が次々と生まれ、ミニカーマーケットは世界的に縮小。そして1984年、コーギーはその歴史に一旦は幕を下ろします。



1960年代の最盛期には年間1700万台以上のミニカーが生産されました。 長尾循

しかし、その名前が歴史の波間に消えることはありませんでした。経営母体が変わるなど、しばらくの間は紆余曲折がありましたが、ブランド自体は今なお健在。2008年からは英国の模型、玩具メーカー、ホーンビィ・グループ傘下となっており、1/43スケールをメインに自国のロードカーやコマーシャルビークルなどを最新の作風でリリースしています。

余談ですが、ホーンビィの傘下にはプラモデルのエアフィックスや模型塗料メーカーとして有名なハンブロール、スロットレーシングのスケーレクストリクスといった英国の老舗ブランド、さらにイタリアのポケールなど欧州の錚々たるホビー系ブランドが名を連ねており、往時を知るファンとしては心強い限り。

最近コーギーから続々とリリース

というわけで、今回ご紹介しているのが、ここ最近コーギーから続々とリリースされている復刻版ミニカーたち。1960年代半ばから後半にかけてデビューしたモデルが中心となっています。その数およそ40アイテム。今では懐かしい紙箱、イラストのパッケージも味わい深いですね。

実はいずれも当時の金型で作られたものではなく、最新のリバースエンジニアリングで復刻されたものです。コーギーの最も脂の乗った時代、ミニカーのヴィンテージ期ともいえる1960年代のモデルの佇まいが見事に再現されています。改めて手に取ってみると、今から半世紀以上も前にこれだけ新取の気風に満ちた製品を展開していたのかと、その完成度に改めて感服。



シャシーが脱着できるフォード・マングスタ。 長尾循

ほぼ当時のままに復刻されたミニカーを見るにつけ、クリスマスのプレゼントに買ってもらったもの、友達が持っていたもの、親戚のお兄ちゃんの家で見たものなど、少年時代の様々な記憶もよみがえってきます。当時とは異なりいずれのモデルも生産数は少なめなので、気になるモデルがある方はお早めにミニカー専門店などへお問い合わせを。

取材協力：京商