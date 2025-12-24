今年の話題アニメは？全話無料放送へ 『ガンダム ジークアクス』『俺レベ』など続々
ABEMAは、300作品以上を無料一挙放送する特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」の一環として、2025年の1月から7月に放送された話題アニメを、2025年12月27日から2026年1月4日にわたり、続々と無料一挙放送する。
【画像】『俺レベ』『ギルます』など今年の話題アニメ紹介場面カット
企画では、2025年1月より放送を開始した関連アニメから、『俺だけレベルアップな件』、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』をはじめ、30作品以上を、12月27日から順次、全話無料一挙放送いたします。また一部の作品を除き、一挙放送後は1週間、全話無料で楽しめる。
なお、「ABEMA」で開催中の特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」では、新作アニメをはじめ、王道長編シリーズ、2026年続編アニメの最新作など、300作品以上を無料でお届けしている。
■「年末年始 アニメ無料大放出祭」/2025年放送話題アニメ続々無料一挙放送 概要
▼『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』全話無料一挙放送
放送日時：2025年12月29日（月）午後2時〜
▼『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』全話無料一挙放送
放送日時：2025年12月30日（火）午後2時〜
▼『俺だけレベルアップな件』全25話 無料一挙放送
放送日時：2025年12月30日（火）夜8時〜
▼『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』全24話 無料一挙放送
放送日時：2025年12月31日（水）昼12時〜
▼『水属性の魔法使い』全話 無料一挙放送
放送日時：2026年1月1日（木）夜8時〜
▼『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』全話無料一挙放送
配信日時：2026年1月3日（土）夜10時〜
