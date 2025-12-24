¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×çõ¿Ô¤¯¤·¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡ª¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¡¢JRÂçºå±ØÄ¾·ë¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ßê¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡£¥á¥¤¥ó¥í¥Óー¤Ï20³¬¡¢ÀìÍÑ¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤ê¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°³«Êü´¶°î¤ì¤ë¶õ´Ö¡£¤Þ¤ÃÇò¤ÊÂçÍýÀÐ¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¹¥êー¥·¥¯¥¹¥Æ¥£¡×¤Ç²á¤´¤¹¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê°î¤ì¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Êçõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥»¥¤¥ô¥©¥êー¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÃÊ¤Ë¤Ïçõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥¤¥ô¥©¥êー
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥¤¥ô¥©¥êー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤ä¡¢»ÝÌ£Ç»¸ü¤Ê³û¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤Î»ÀÌ£¤¬¸å¤ò¤Ò¤¯¡Ö³û¤Èçõ¤Î¥¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢°ì»®¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤ÎÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÊ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤çõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä
²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡Öçõ¤È¥É¥¥¥ë¥»¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹ çõ¤Î¥Þ¥ê¥Í¡×¤ä¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÇÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¡ÖÏÂ»°Ëß¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Èçõ¤Î¥¯ー¥êー¥à¡×¡£
¸ÄÊÌ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
TWG Tea ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Õ¥êー¥Õ¥íー
¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢TWG Tea ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹ÈÃã¤È½ä¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¡É¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡É¡¢¥»¥¤¥í¥ó¥Æ¥£ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¹á¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ì¥Ã¥·¥ó¥°(µ¨Àá¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯)
µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ì¥Ã¥·¥ó¥°(ÄÉ²Ã550±ß)¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç´¥ÇÕ¢ö ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸å¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëË§½æ¤Ê´Å¤µ¤¬¥ª¥È¥Ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë²µ½÷¥´¥³¥í¤Ï¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É(ÄÉ²Ã550±ß)¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎä¤¿¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Î´Å¤µ¤Èçõ¤Î»ÀÌ£¡¢Ç®¤¯¤Û¤í¶ì¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1ÉÊ¤º¤Ä¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥»¥¤¥ô¥©¥êー¡£Âçºå¤ÎÀä·Ê¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤òÄ¯¤á¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éçõ¼í¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×1³¬¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥Áー¥à¤¬ÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¤«¤é¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤Ê·Ê´Ñ¤Ç¸÷¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÌÀ¤ë¤¯ÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡£¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Ç¤â¡¢çõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤¥±ー¥¤ò¥ªー¥Àー¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Æ¥£ー¤Î¥±ー¥
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Æ¥£ー¤Î¥±ー¥¡× 920±ß¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤«»¶¤é¤µ¤ì¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥àー¥¹¤È¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥±ー¥¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¡£
¥«¥«¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥àー¥¹¥±ー¥
¡Ö¥«¥«¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥àー¥¹¥±ー¥¡× 920±ß¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£Ãæ¤Ë¤â¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥Ô¥åー¥ì¤È¥é¥¤¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤Î¥àー¥¹¥±ー¥
¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤Î¥àー¥¹¥±ー¥ ¡×920±ß¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥Ð¥Ë¥é¤Î¥àー¥¹¡£¥Ð¥Ë¥é¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥ë¥È¤Î¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ë¥é¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¡£
À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊTWG Tea Teddies
À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦ ¡ªTWG Tea Teddies¡Ê¥Æ¥£ー ¥Æ¥Ç¥£ー¡Ë¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥°¥ß¤Ç¤¹¡£
Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Á´8¼ï¡¦1,900±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå
3-60 ¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¹¥êー¥·¥¯¥¹¥Æ¥£(20³¬)
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§1Éô
11:30~13:30/12:00～14:00
2Éô
14:00~16:00/14:30~16:30
3Éô
16:30~18:30
¾ì½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸3-60
ÎÁ¶â¡§6,000±ß¡Ê¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃãÉÕ¤¡Ë
8,300±ß¡Ê¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉÕ¤¡Ë
¢¨¶â³Û¤Ë¤ÏÀÇ¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¡Ë
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×(1³¬)
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥±ー¥
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
11:00～20:00 ¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 19:00¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Æ¥£ー¤Î¥±ー¥¡§920±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È 903±ß¡Ë
¥«¥«¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥àー¥¹¥±ー¥¡§920±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È 903±ß¡Ë
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤Î¥àー¥¹¥±ー¥¡§920±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È 903±ß¡Ë