元ＮＨＫの神田愛花が２３日、フジテレビ系「ホンネ喫茶」で、自民党の石破茂前総理と居酒屋で対談。石破氏が総理時代に炎上した「おにぎり」を一緒に食べた。

神田は、赤羽の立ち飲み居酒屋で石破氏と対談。議員になってからこういった立ち飲み居酒屋で飲んだことはないという石破氏は、昼から生ビールをゴクリ。明るいうちから飲むビールに大喜びだ。

神田は総理という仕事に「疲れるもんですか？」と聞くと、石破氏は「そりゃあ疲れる。世の中疲れない仕事はないが、一番疲れる仕事の一つでしょうな」としみじみ語った。

対談の間、酒も食事も止まらない。ビールの後は日本酒へ。医者から止められているという揚げ物も「明日ちゃんと節制に務めます」としてメンチカツやコロッケ、揚げギョウザなどここぞとばかり揚げ物を注文。日本酒もゴクゴクで、神田は「すごい飲む」「ストレス溜まりまくってますね！？」と驚いた。 神田が「鶏皮ポン酢どうですか」と薦めると、まさかの「何それ？」。これには神田は「ええ！待って。石破さん鶏皮ポン酢ご存知ない？」とビックリ。６８歳で初めて食べた鶏皮ポン酢に「これいいじゃない」「これは日本酒だね」とバクバク。

途中、神田は「おにぎりもありますよ」とすすめ、石破氏も「おにぎり、いいね」と注文。神田は「おにぎりは遺恨ありますよね？」と聞くと、石破氏は「ないない」と言うも、神田は「ありますよ。食べ方がばっちいって」とツッコんだ。

石破氏は「ああ、申し訳ない。一口で食べるのは良くないって」と炎上を思い出し「でもいつも時間を見ながらやっている。次の会場にあと何分とか言われると、一口で食べるのも大事」と申し訳なさそうに話していた。

神田のインタビューに石破氏もいろいろと本音を吐露。ネットでは「石破茂の良さを引き出す神田愛花凄いな」「まさか石破茂のインタビューがこんなに面白いとは 神田愛花の仕事の幅が広がりそう」「結局石破茂のインタビューが一番面白い とにかく神田愛花が凄い」などの声が上がっていた。