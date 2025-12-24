2025年の日向坂46は、グループにとって大きな転換期だった。デビュー6周年を迎えつつも、一期生全員の卒業という節目を経て、二期生から五期生による“新生・日向坂46”へと体制が移行。相次ぐメンバー卒業と新世代メンバーの台頭、精力的なシングルリリースと全国ツアーの完走、そしてテレビやラジオ、雑誌など多方面での活躍など、グループの“節目”がいくつも重なり、次の章へ進んだ1年だった。

■一期生の卒業を越えて始まった、“新生・日向坂46”への移行と五期生の台頭

まず特筆すべきは、メンバー卒業のラッシュである。4月には佐々木美玲と佐々木久美（いずれも一期生）がグループを離れ、神奈川・横浜スタジアムで開催された『6回目のひな誕祭』では、それぞれ卒業セレモニーが行われた。長年グループを牽引してきた初期メンバーとの別れは、ファンにとっても大きな区切りだった。5月には高瀬愛奈も卒業し、デビュー当初から日向坂46を形作ってきた一期生が全員ステージを降りたことで、次のフェーズが明確に始まったと言えるだろう。

6月には二期生の富田鈴花が配信ミニライブ内で卒業セレモニーを行い、「（アイドル人生は）幸せ以外の何物でもありません」と涙ながらに語ったのも印象的であったし、秋には同じく二期生の河田陽菜が15thシングルの活動をもって卒業し、全国ツアーの東京公演で8年間のアイドル活動に幕を下ろした。河田の「日向坂でいられて幸せでした」という言葉が象徴する通り、河田の卒業は日向坂46で過ごした時間を前向きに抱きしめて終えるものだった。

そして12月、二期生から松田好花が卒業を発表した。12月1日のブログでは「この場所が好きだからこそこの決断」として、2026年2月末をもって日向坂46を離れる意向を明かし、16枚目シングルの活動が最後になることも伝えている。文章の中では「私は日向坂46を卒業します」とまっすぐに綴られており、この場所への愛情があるからこそ選んだ決断であることが伝わってきた（※1）。

その流れの中で、グループに新たな風を吹き込んだのが五期生の加入だった。卒業が続く年は、ともすれば“欠けたものを埋める”視点で語られがちだが、2025年の日向坂46が示したのはむしろ逆だったように思う。五期生が加わったことで、これからの物語を担う存在が増え、グループの表現の幅も一層広がっていった感覚がある。象徴的だったのは、14thシングル期から五期生が楽曲やパフォーマンスの中で存在感を増していったことだ。ライブでも、ただフレッシュさを添えるだけではなく、先輩たちの背中を追いかけるだけで終わらない。

たとえば、五期生が挑んだ『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』のステージは、五期生にとって場数を増やすだけでなく、グループの一員として戦える手応えを掴む時間になったのではないだろうか。そこで身につけた度胸や表現が、その後の大きな舞台やツアーにもつながっていくという流れが見えたのも、この一年の大きな収穫だ。新体制の最初の大きなステージ、そしてツアーと経験を重ねる中で、グループの空気を変えていく存在として、確かに役割をまっとうしていたと思う。年明けには16thシングル『クリフハンガー』もリリース予定となっているが、そこでセンターに選ばれたのは、五期生の大野愛実だ。大野のセンター起用は、五期生がすでに日向坂46の未来を象徴する存在であることの表れだと言えるだろう。

■2025年の日向坂46の“変化”とは？ 各展開で証明された結束力、新たな表現

ライブの現場は、2025年の日向坂46の“変化”が最もわかりやすく表れた場所だったと思う。5月の『BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』は、新体制として初めて迎えた大きなワンマンライブ。定番曲をあえて外し、一期生が残した楽曲を“今の全員曲”として組み直して披露するなど、新しい日向坂46の形を探る意欲がセットリストからも伝わってきた。キャプテン・髙橋未来虹が「“チーム日向坂”は永遠です」という言葉を届けたことも、この一年のムードを象徴している。

それを踏まえても、秋の『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』は、新体制の力が本当の意味で試されるステージだったように感じる。全国を駆け抜け、終盤には河田の卒業セレモニーも重なったが、それでもライブ全体としては前を向く熱量が途切れなかった。経験を重ねた先輩と、伸び盛りの後輩が同じ速度で走り出し、グループとしてのまとまりが強くなっている過程にあるのだと思う。

2025年の日向坂46は、テレビ、ラジオ、雑誌など多彩なメディアで存在感を積み重ねた。中でも『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系）には五期生も加わり、初々しい自己紹介や企画での奮闘が毎週の見どころになっていたし、先輩メンバーのツッコミやフォローがあるからこそ新メンバーのキャラクターが自然に立ち上がり、日向坂46らしいわちゃわちゃ感が途切れない。放送回数が300回を超えたことも含め、番組そのものが新体制の土台としても機能していた。

個人活動も象徴的だった。松田は、『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）で、言葉選びの丁寧さと空気を柔らかくする笑いで、深夜帯に確かな居場所を作ってきた。卒業発表後には初の番組イベントも行われ、ファンの前で感謝を直接伝える場面も生まれた。さらに、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）での出演を通じて、グループの外でも“信頼される人”としての存在感を広げていった点も大きいだろう。雑誌やモデル活動では小坂菜緒が『non-no』（集英社）専属モデルに就任し、日向坂46の顔がファッションのフィールドでも広がっていくことを示し、上村ひなのは初のエッセイ集『へんてこスイッチ』（日経BP）を発売するなど、個人の新たな表現が広がっていった。

先輩たちが残してきたものを大切にしながら、五期生の加入、そしてセンター抜擢によって“これからの日向坂46”の輪郭がはっきりした2025年。髙橋が掲げた“チーム日向坂”という言葉の通り、変化の中でもグループのまとまりは強まっていったように思う。2026年へ向けて、確かな手応えを残しながら次の章へつながっていく、そんな期待感をもたらした1年だった。

（文＝川崎龍也）