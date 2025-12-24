＜箸の持ち方で育ちが分かる？＞露出度の高い服に派手ネイル！息子のカノジョに…驚愕【第1話まんが】
私はヨウコ。息子のケイは大学2年生、娘のキヨラは高校2年生です。子どもたちにお金がかかる時期なので、夫とともに毎日頑張って働いています。そんなある休日の午後。家で私たち夫婦と娘がゆっくり過ごしていると、外出している息子から電話がかかってきました。そして「今から彼女を連れていっていい？」と言われたのです。息子の彼女が家に遊びにきたのは高校のときに一度きり。今付き合っている彼女はそのときとはまた違う子のようで……？
連れてきた彼女のリナさんはやや露出度の高い流行りの服に派手めのネイル。長い髪は明るく染めています。あまりに高校時代の彼女と雰囲気が違ったので戸惑いました。その後、夫が誘ってみんなで焼肉店へ行くことになりました。
リナさんは息子の隣に座りました。息子がメニューを見ながらかいがいしく世話を焼いています。食べはじめたリナさんは箸先がバッテンになっているし、お茶碗の持ち方もおかしいし……。長い髪が料理に入りそうでヒヤヒヤします。
高校生の頃の彼女は黒髪で清楚系の女の子。上品で育ちの良さそうな雰囲気に好感を持っていました。リナさんはその子とはまったく違い、品のない言動にいちいちガッカリさせられてしまいます。
別に息子の彼女に何か期待しているわけではありません。けれど……ひとりの人間として基本的なことがなっていないリナさん。だらしない振る舞いや大げさなリアクションに、私はイライラするばかりだったのでした。外見を着飾る前に、まずはちゃんとした所作を身につけてほしいものです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
