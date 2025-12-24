【高額シールが安ショボ交換！】600円に悩むも「よしッ」シール帳ゲット！＜第4話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第4話 買っちゃった
【編集部コメント】
600円に悩んだ末、出た言葉は「買ってこ！」。ミノリちゃんにシールを買ってあげることを決めたユイさん。ただ、「大切に使ってね〜」が抜けています。ユイさんの過去を考えると、子どもに「高かった」を押し付けるのがNGなのでしょう。ただ、ミノリちゃんは小学生といえど低学年。その価値を教えてあげるのも大切な気もするのですが……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
