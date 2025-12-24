à¾Ú¿Íá¤âÄ¶¥Ó¥Ã¥¯¡ªº§°ùÆÏÄó½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Î³°±òÍÕ·î&º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤Ý¤ó¤è¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö»ä¤Ï¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¡×¡Ö¤ê¤Á¤ã¤ÏÊæ¹â¤µ¤ó¤Ë¡×
¡¡11·î¤ËÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îàº§°ùÆÏ¾Ú¿Íá¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº§°ùÆÏÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Î¾Ú¿Í¤Ï¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¡¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µHKT48¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSHOOT THE MOON¡×¤Î³°±òÍÕ·î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡11·î¤Ëµð¿Í¤Îº½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É(²Æì¸©½Ð¿È)¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ê¤Á¤ã¤ÏÊæ¹â¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçÀèÇÚ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î»Õ¾¢¡¦»³ÀîÊæ¹â(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾Ú¿Í¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤é¤Ý¤ó¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«À¨¤¯´ò¤·¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ±Êµ×¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆó¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤¾¡×¡Ö°ìÀ¸¤Î ÁÛ¤¤½Ð¤À¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£