ÌÀ¼£Âç³ØÌîµåÉô¥Á¥¢»Ñ¤Î25ºÐOG¥¿¥ì¥ó¥ÈµÆÃÓÍ®²Ö¤Ë¡ÖÎ®ÀÐ¡ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ÀµÜ¤Ç¥Á¥¢¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö¤á¤¤¤¸¤í¤¦¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÆÃÓÍ®²Ö(25)¤¬Êì¹»¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£Âç³ØOG¤ÇÌîµå¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÆÃÓ¡£14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÀÂçÌîµå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌÀÂç¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤á¤¤¤¸¤í¤¦¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Ç¤â¿ÀµÜ¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡ªÌÀ¼£¤Î¥æ¥Ë¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÀµÜ¤Ç¥Á¥¢¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÆÃÓ¤Ï2022Ç¯3·î¤ËÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¹¥Ý╳MLB¡×(NHKBS)¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)à¥Ö¥é¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£