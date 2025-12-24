31Ç¯¤Ö¤êÂ³ÊÔ¡¢75ºÐ´Ü¤Ò¤í¤·¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö²¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½Â¤¤´Ü¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦´Ü¤µ¤ó¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·(75)¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯6·î19Æü¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼!?¡×¤Ç¼çÌò¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡¦Æî¾ò¹°Ìò¤ò±é¤¸¤ë´Ü¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦´Ü¥×¥í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö´Ü¤Ò¤í¤·»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢±Ç²è¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹õ¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î´Ü¤¬»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¯!?¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÊ¸»ú¡£Âç¼Ì¤·¤µ¤ì¤¿ÌÈµö¾Ú¤Î´é¼Ì¿¿¤Ç¤ÏËË¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤À¡£¡¡1994Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÌÈµö¤¬¤Ê¤¤!¡×¤Î31Ç¯¤Ö¤êÂ³ÊÔ¤Ç¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö²¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½Â¤¤´Ü¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦´Ü¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤ß¡×¡Ö´Û¤µ¤ó¡¢±Ê±ó¤ËÌÈµöÊÖÇ¼»þ´ü¤¬¤³¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌÈµö¾Ú¤Î´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£