¥á¥Ð¥Á¤ä¥¥Ï¥À¤Ê¤É400É¤Äø¡Ä»°½Å¸©¤ÎÈøÏÉµù¹Á¤Ç¥Þ¥°¥í¤Î¿åÍÈ¤² Àµ·î¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃçÇã¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¶¥¤êÍî¤È¤¹
¡¡¥Þ¥°¥í¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢»°½Å¸©¤ÎÈøÏÉµù¹Á¤Ç¿·Á¯¤Ê¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈøÏÉµù¹Á¤Ç¤ÏÌëÌÀ¤±Á°¤Î¸áÁ°6»þ¤«¤é¡¢¿·Á¯¤Ç»é¤¬¾è¤Ã¤¿¤ª¤è¤½50¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤ä¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤Ê¤É400É¤¤Û¤É¤¬¼¡¡¹¤È¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤Ï¥»¥ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢ÂçÀª¤ÎÃçÇã¿Í¤¬Àµ·î¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¡¹¤È¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢ÈøÏÉ»ÔÆâ¤ÎÁ¯µûÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä´ØÅìÊýÌÌ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£