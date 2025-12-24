つちやかおり、元夫・布川敏和＆孫らとの“家族大集合ショット”を公開「フックンサンタの笑顔が素晴らしい」「とても素敵」
タレント・つちやかおり（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。孫たちと「少し早いクリスマス」を楽しんだことを明かし、元夫でタレント・布川敏和（60）らとの“家族大集合ショット”を公開した。
【写真】「フックンサンタの笑顔が素晴らしい」つちやかおりが公開した元夫・布川敏和＆孫らとの“家族大集合ショット”
つちやは「サンタさんはまだだけれど じいじ かか のの（花音）からのプレゼントに大喜びしてくれました」「ケーキもみんなであわてんぼうのサンタクロースを歌って 2人が消しました 嬉しそな笑顔がたまりません！」とクリスマス会を楽しむ孫たちの様子をつづり、写真をアップ。家族みんなで過ごす穏やかな時間をシェアした。
また、「トミカのミニカーを選んでるのはお孫ちゃん3号へのプレゼント」とこの日参加できなかった孫へのプレゼントを選ぶ様子も披露し、「お正月は逢えるといいなぁ」と期待を込めた。
この投稿には、「とても素敵ですね」「楽しそう」「フックンサンタの笑顔が素晴らしい」「フッ君ジイジも、嬉しそうです」「みなさんが自然に集まって過ごしている空気感が写真から伝わってきて、見ているこちらまで心があたたかくなりました」など、温かいコメントが寄せられている。
つちやと敏和の間には、長男で俳優の布川隼汰（33）、長女でモデルの布川桃花（31）、次女・花音さん（24）と3人の子どもがおり、隼汰には長男、桃花には長女と長男がそれぞれ誕生している。
