12·î24Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¡£»Ò¤É¤âÃ£¤ÏÌÀÆü¤«¤éÅßµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î¹õÈ±¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÁ´¹»»ùÆ¸382¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¾åµ±Èþ¹»Ä¹¤¬¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¹Ô»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤ä¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢14Æü´Ö¤ÎÅßµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬2³Ø´ü¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯ ¹¾ºêÎ§¤µ¤ó¡Ö±¿Æ°²ñ¤Î¤«¤±¤Ã¤³¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
6Ç¯ º´¼£ÍÛè½¤µ¤ó¡ÖÄ¹ºê¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ê¤Î¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢ÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤Îµ¯¤³¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ª¶È¼°¤Î¸å¤Ï¡¢78Æü´Ö²á¤´¤·¤¿¶µ¼¼¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3³Ø´ü¤ÏÍè·î1·î8Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£