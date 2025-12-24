»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¸øÌó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×¡¡26Ç¯1·î17Æü¡¢É×¡õ2¿Í¤Î°¦Â©¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Ï24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè47²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤ò³«ºÅ¡£ºÂ°÷¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡Ê¤è¤·¤â¤ÈÆ»ÆÜËÙ¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥±¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö»Ò¡£²Æ¤Î¡ÖµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025¡×¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÁªµó³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡Ö1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¸øÌó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ÏÉ×¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÊ¡ÅçÀµµª¡¢¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤â¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ö»Ò¤ÏÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¿Í·Á¤ò25Æü¤«¤éÈ¯Çä³«»Ï¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1ÂÎ2Ëü5000±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Ö»Ò¤Ë¤è¤ë¤È1ÂÎºî¤ë¤Î¤Ë8»þ´Ö¤«¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¸½ºß7ÂÎ¡£¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡GM¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤Ï¤¹¤«¤µ¤º²Ö»Ò¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¸µ¼ê¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤ó¡©¡×¤È¡£²Ö»Ò¤Ï¥´¥Ë¥ç¥´¥Ë¥ç¸ý¤´¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö15±ß¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¢¥¡Ê56¡Ë¡¢À¾ÀîÃé»Ö¡Ê57¡Ë¤é¤Ï¤º¤Ã¤³¤±¤ÆÂçÇú¾Ð¡£ÍèÇ¯1·î¤ËÉñÂæ¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¡Ê1·î23¡Á26Æü¡¢¶áÅ´¥¢¡¼¥È´Û¡Ë¤òºÆ±é¤¹¤ë¥¢¥¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ºî¤í¤¦¤«¤Ê¡©3Ëü8000±ß¤°¤é¤¤¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£