Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò½ä¤ëÃÏ¸µÆ±°Õ¤Î¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï24Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï23Æü¡¢ÀÖÂô·Ð»ºÁê¤Ê¤É¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¡£ÃÏ¸µÆ±°Õ¤Î¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï24Æü¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë6¹æµ¡¤ÎÀßÈ÷¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Íè·î20Æü¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï24Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¸©Ì±¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö»Ù¤¨¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¶¦À¸¤Î´Ø·¸¡£ÃÏ°è¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤ÆÃÏ°è¤È¤Î¿®Íê´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
