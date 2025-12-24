86ºÐ¡¦¿¹ËÜµ£Ïº¥¢¥Ê¡¢¥é¥¸¥ª´§ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¡¡9ÊüÁ÷²óÏ¢Â³¡ÄÂåÌò¡¦ÅÚ°æÉÒÇ·¥¢¥Ê¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î¿¹ËÜµ£Ïº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê86¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¿¹ËÜµ£Ïº¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡Á°6¡§30¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÁÍ§¡¦¾ÐÊ¡Äâ¾ÐÉÓ¤µ¤ó¤ÎÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¿¹ËÜµ£Ïº¥¢¥Ê
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É¤ÎÅÚ°æÉÒÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡Ö¿¹ËÜµ£Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè½µ¤«¤éÇÙ±ê¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤È·çÀÊ¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Àè½µ12Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¡£ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿ÅÚ°æ¥¢¥Ê¤¬¡¢¡Ö¿¹ËÜµ£Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·Ç®¤¬½Ð¤ÆÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤Þ¤Ç9ÊüÁ÷²óÏ¢Â³¤Ç·çÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
