¤Ò¤È¤¢¤¸°ã¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï»þÂ®120¥¥í¤Ç²óÅ¾¤Î¡ÖÀä¶«¥Þ¥·¥ó¡×¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤òÌÏ¤·¤¿Áõ¾þ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡¢400ËÜ¤Î³¹Ï©¼ù¤¬¶â¿§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤«¡¢¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¡£»þÂ®120¥¥í¤Ç²óÅ¾¤¹¤ëÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤Ç»ÔÌ±¤é¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¢¤¸°ã¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡£²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¹âµé¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤òÌÏ¤·¤¿Áõ¾þ¤¬¡£
¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡×
³¹¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
