Åìµþ¹Á¶è¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢24Æü¡¢¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤¬»ÔÆâ¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤¹¡£

¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£·î¡¢Åìµþ¹Á¶è¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇÍøÍÑµÒ¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤¹¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£»öÌ³¼¼¤Ë·Ò¤¬¤ëÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Î¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±Î×»þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿24Æü¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¾ÃËÉ¤äÊÝ·ò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤¬¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤«¤ä¡¢Èâ¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¤É¤òÅÀ¸¡¡£ÌäÂê¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ú¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É ÀÄÌÚ¸»¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¡Û
¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¼çÅª¤ËÆüº¢¤«¤éÀ°È÷ÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×

¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¸å»ÔÆâÌó60¤«½ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£