¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê2¿Í»àË´¤Î²ÐºÒ¼õ¤± ¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤¬¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ÇÎ×»þ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¡ÖÆüº¢¤«¤é¼«¼çÅª¤ÊÅÀ¸¡¤ò¡×
Åìµþ¹Á¶è¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢24Æü¡¢¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤¬»ÔÆâ¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£·î¡¢Åìµþ¹Á¶è¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇÍøÍÑµÒ¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤¹¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£»öÌ³¼¼¤Ë·Ò¤¬¤ëÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Î¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É ÀÄÌÚ¸»¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¡Û
¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¼çÅª¤ËÆüº¢¤«¤éÀ°È÷ÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¸å»ÔÆâÌó60¤«½ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£