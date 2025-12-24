¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×°¦¾Î¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤À¤Ã¤¿¡¡¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤¬Î¥Î¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃÆÆ»¤ò¡ÈÉ½¸½¡É
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1970Ç¯5·î¤Ë½¬»ÖÌî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÅì¥×¥í5·îAÃÏ¶è·îÎã¶¥µ»²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ»æ¤Î¥´¥ë¥ÕÃ´Åö¡¦Èõ¸ý¶³µ¼Ô¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡¦¥×¥íÃÂÀ¸¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¡£5·î14ÆüÉÕ9ÌÌ¤Î¥È¥Ã¥×µ»ö¤Ç¾Ò²ð¡£Åö»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢80¥¥í¤ÎÂçÊÁ¤ÊÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬Î¥Î¦¤¹¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃÆÆ»¤À¤Ã¤¿¡£