『ぬ〜べ〜』郷子＆美樹、サンタになる 原作者のクリスマス絵に「先生が描く子は美少女すぎる」「大人になった？」
漫画『地獄先生ぬ〜べ〜』作画担当の岡野剛が24日、自身のXを更新し、クリスマスイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】胸元が丸見え！サンタ姿の郷子＆美樹 航海された『ぬ〜べ〜』イラスト
イラストでは、テレビアニメ第2クールが1月7日より放送開始と告知。サンタ姿のヒロイン・郷子、美樹の姿が描かれている。
これにファンは「大人になった郷子と美樹？」「郷子と美樹可愛い」「先生が描く子は美少女すぎる」「ううわぁぁぁ！かわいい〜」などと反応している。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
【画像】胸元が丸見え！サンタ姿の郷子＆美樹 航海された『ぬ〜べ〜』イラスト
イラストでは、テレビアニメ第2クールが1月7日より放送開始と告知。サンタ姿のヒロイン・郷子、美樹の姿が描かれている。
これにファンは「大人になった郷子と美樹？」「郷子と美樹可愛い」「先生が描く子は美少女すぎる」「ううわぁぁぁ！かわいい〜」などと反応している。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。