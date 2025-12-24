¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¾®½Õ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ÇÂè2»ÒÇ¥¿±½ËÊ¡¤Ë¾Ð´é¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÐËå²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Î¾®½Õ¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âè2»ÒÇ¥¿±¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤é¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¾®½Õ¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè2»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¸ø±éÃæ¤Î¡Ö·ëÀ®17¼þÇ¯µÇ° ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¡×½ªÎ»¸å¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ÎÍØº×¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤òÁ°¤ËÊú¤¨¤¿¾®½Õ¤Ï¡¢Ëå¡¦¤â¤â¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤òÀ¸ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡ÖÂè2»ÒÇ¥¿±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬º£¡¢¡Ê¤ª¤Ê¤«¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®½Õ¤Ïº£Ç¯1·î¡¢SNS¤Ç·Ý½Ñ²È¤Î¾®ÃÓ·òÊå»á¤È¤ÎºÆº§¤ÈÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¦¿¼²»¡Ê¤ß¤È)¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Ï¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿ÂçÆ»·Ý¿Í¤Î»Ð¡¦¾®½Õ¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëËå¡¦¤â¤â¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2009Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿»ÐËå²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡Ö¿Ê¤á¡¢¤¿¤Þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤â¡×¤ÏTBS·ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
