·¤¤Î¤«¤«¤È¤Î¥ë¡¼¥×¤Ëà¹ë½£ºÇ¶§¤Î¥Ø¥ÓáÍí¤Þ¤ë¡¡³ú¤Þ¤ì¤ë¤â´ñÀ×Åª¤ËÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤ë
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼ÆîÀ¾Éô¤Ç¡¢ÊõÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î·¤¤Î¤«¤«¤È¤Î¥ë¡¼¥×¡Ê·¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍú¤¤¤¿¤êÃ¦¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ø¤ò¤«¤±¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤¿¤á¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡Ë¤ËÌÔÆÇ¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤¬Íí¤Þ¤ë¤â¡¢½÷À¤Ï´ñÀ×Åª¤ËÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£²£³Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï£²£°Æü¸á¸å¡¢¥·¥É¥Ë¡¼ÆîÀ¾Éô¤Ç¡¢¥¸¥ª¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê£Ç£Ð£Ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Â¤Ë²¿¤«¤¬¿¨¤ì¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£½÷À¤Ï¶Ã¤¤¤ÆÆ»Ï©¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Â¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤¬¥Ø¥Ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤¦Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢½÷À¤ÏÆ°¤«¤º¤Ë¤¸¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î·¤¤Î¸å¤íÂ¦¤Ø²ó¤ê¹þ¤ß¡¢¤«¤«¤È¤Î¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤ÆÂ¼ó¤Ë²¿ÅÙ¤â´¬¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅþÃå¤·¤¿µßµÞÂâ°÷¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¤Îà¨ÃîÎàÊá³Í¶È¼Ô¥³¥ê¡¼¡¦¥±¥ì¥ï¥í»á¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ì¥ï¥í»á¤Ï¡¢à¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºÇ¶§¤Î¥Ø¥Óá¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥Í¡¼¥¯¤À¤ÈÆÃÄê¤·¤¿¡£¥³¥Ö¥é²Ê¤ÇÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÌÔÆÇ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥±¥ì¥ï¥í»á¤Ï¡Ö·¤¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ø¥Ó¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤ÊÏÃ¤¢¤ë¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°·¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤·Èà½÷¤¬»à¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ó¤ÏÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢£³£°Ê¬°Ê¾å¤âÇ®¤¤¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç®¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¥Ø¥Ó¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢Èà½÷¤Î·¤¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï·¤¤«¤éÂ¤òÈ´¤¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥±¥ì¥ï¥í»á¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¤«¤«¤È¤Î¥ë¡¼¥×¤òÀÚÃÇ¤·¡¢¥Ø¥Ó¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÊ£¿ô²ó³ú¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ó¤ÏÇ®¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ì¥ï¥í»á¤Ï¡ÖÆÇ¼Ø¤Ë¤«¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÆÇ¤¬ÃíÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬¤º¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï´°Á´¤ËÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤«¤º¤Ë¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ø¤«¤Þ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£