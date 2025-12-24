24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊç¶â³èÆ°¤Ç¥¤¥ª¥ó¶å½£¤Ë´¶¼Õ¾õ¡¡Ê¡²¬¡¦º´²ì¤Ç3458Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÁ±°Õ¡¡Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ
¤³¤È¤·¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊç¶â³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿´ë¶È¤Ë¡¢´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦º´²ì¤Î¥¤¥ª¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤ª¤è¤½1170Ëü±ß¤Î´óÉÕ¶â¤ÎÌÜÏ¿¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¶å½£¤ÎÃæÀî°ËÀµ¼ÒÄ¹¤«¤éFBSÂ¦¤ËÅÏ¤µ¤ì¡¢FBS¤Î¼ò´¬ÏÂÌé¼ÒÄ¹¤«¤é¥¤¥ª¥ó¶å½£Â¦¤Ë´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ë19²¯5915Ëü±ß¤Î´óÉÕ¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¡²¬¡¦º´²ì¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë3458Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÁ±°Õ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶â¤Ï¡¢Ê¡»ã¡¦´Ä¶¡¦ºÒ³²Éü¶½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÊ¡»ã¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦º´²ìÎ¾¸©¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ10Âæ¤ÎÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤¬Â£¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£