Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡á¾®ÉýÂ³¿¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¹â¤ÇÁ´ÂÎ²¡¤·¾å¤²¤ë¤â£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÆðÄ´
¡¡£²£´ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£¶£¸±ß£µ£µÁ¬¹â¤Î£µËü£°£´£¸£±±ß£´£²Á¬¤ÈÂ³¿¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£¸²¯£¸£¸£·£³Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£±Ãû£¹£±£·£±²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¶£·£¹¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¸£´£²¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¸£³ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾åÃÍ¤òÊé¤¦Æ°¤¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£µËü±ß¥È¥ÓÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤ÏÌá¤êÇä¤ê°µÎÏ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¾å¤²Éý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ã£Î£Ö£Ä£Á¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÄ«Êý¤«¤é¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¤â¤È³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾åÃÍ¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¿ô¤ò¾å²ó¤ê¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÇäÇãÂå¶â¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤¬¹â¤¤¤Û¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÆÃ¤Ë£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã7735¡ä¤Î¾å¤²Â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡ã5713¡ä¡¢£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¤Ê¤É¤âÊª¿§¤µ¤ì¤¿¡££Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ã4784¡ä¡¢ÅìË®°¡±ô¡ã5707¡ä¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤È¤Ê¤ê¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤Ê¤É¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤â¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¡ã5802¡ä¤âÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£µþÍÕ¶ä¹Ô¡ã8544¡ä¤¬°Â¤¯¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ²Ê³Ø¡ã2395¡ä¡¢Âè°ìµ©¸µÁÇ²½³Ø¹©¶È¡ã4082¡ä¤Ê¤É¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
¡¡¤¤ç¤¦Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾åÃÍ¤òÊé¤¦Æ°¤¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£µËü±ß¥È¥ÓÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤ÏÌá¤êÇä¤ê°µÎÏ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¾å¤²Éý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ã£Î£Ö£Ä£Á¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÄ«Êý¤«¤é¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¤â¤È³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾åÃÍ¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¿ô¤ò¾å²ó¤ê¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÇäÇãÂå¶â¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤¬¹â¤¤¤Û¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÆÃ¤Ë£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã7735¡ä¤Î¾å¤²Â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡ã5713¡ä¡¢£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¤Ê¤É¤âÊª¿§¤µ¤ì¤¿¡££Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ã4784¡ä¡¢ÅìË®°¡±ô¡ã5707¡ä¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤È¤Ê¤ê¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤Ê¤É¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤â¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¡ã5802¡ä¤âÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£µþÍÕ¶ä¹Ô¡ã8544¡ä¤¬°Â¤¯¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ²Ê³Ø¡ã2395¡ä¡¢Âè°ìµ©¸µÁÇ²½³Ø¹©¶È¡ã4082¡ä¤Ê¤É¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó