½©ÅÄ»Ô¤Î£µ£°Âå¤Î½÷À¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÆÏ¤¤¤¿Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½¶â£³£´£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½©ÅÄ»Ô¤Î½÷À¤Ï£¶·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶âÍ»¶µ°é¼ÂÌ³²È¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡ÖÅê»ñ¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤£Ì£É£Î£Å¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤«¤é¡Ö»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤á¤Ð¥µ¥¤¥È¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ìÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¥°¥ëー¥×£Ì£É£Î£Å¤ÇÅê»ñ¤Ç¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸«¤Æ¿®ÍÑ¤·¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë£µ²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ£³£´£°Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÁê¼ê¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½÷À¤Ï¥°¥ëー¥×¥é¥¤¥ó¤Ç¡Ö·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
