¸©¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤¢¤ï¤»½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤áÅÚÈî¹Á¤Ê¤É¤È²ñ¾ì¤ò·ë¤Ö¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ÏÄÅÄ®¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î7Æü¤«¤é3·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸©¤ÏJRÅì³¤¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÚÈî¹Á¤ä»°Åç±Ø¤È²ñ¾ì¤È¤ò·ë¤Ö¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±¿¹ÔÆü¤Ï2·î11Æü¤«¤é3·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Î·×14Æü¤Ç¡¢½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤ÎÅþÃå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¸áÁ°9»þÈ¾¤È¸á¸å1»þ10Ê¬¤ÎÅÚÈî¹ÁÈ¯¤ä¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤Î»°Åç±ØÈ¯¤Ê¤É¡¢¹Ô¤­µ¢¤ê´Þ¤á1Æü6ÊØ¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï500±ß¤Ç¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¡×¤«¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡×¤Î¡¢2¤Ä¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤È¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î²ò¾Ã¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£