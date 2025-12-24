¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹»Ñ¤Î¥À¥¤¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡¡µû¤¿¤Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Î±Â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡ÂçÊ¬
24Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹»Ñ¤Î¥À¥¤¥Ðー¤¬¿åÁå¤ÎÃæ¤Çµû¤¿¤Á¤Ë±Â¤ä¤ê¤ò¤¹¤ë¥·¥çー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ìÆÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿åÁå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¿åÂ²´Û¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤¬ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¤Ç2025Ç¯¤â20Æü¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÁå¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½90¼ïÎà¡¢1500É¤¤Îµû¤äÀ¸¤Êª¤¬¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ËÊ±¤·¤¿¥À¥¤¥Ðー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Î±Â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥µ¥Ð¤ò´Ý¤Î¤ß¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¨¥¤¤Î»Ñ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥çー¤Ï24Æü¤È25Æü¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
