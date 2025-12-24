¡Ö¤à¤·¤í¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¡×DAIGO¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦ÎÁÍýÃæ¤Î¡È¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡É¤ËÇú¾Ð¸«²ò¡ª
12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê～¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©～¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ç¡¢MC¤ÎDAIGO¤¬Êü¤Ã¤¿¡È¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼çÄ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤Î½µ¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¡Ö½ÐÄ¥¡ªDAIGO¤âÂæ½êinÈ¬Âå¡×¤ÈÂê¤·¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¾Ò²ð¡£ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢È¬Âå»º¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¤ª¼ê·Ú¥Ñ¥¹¥¿¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£
¥È¥Þ¥È¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤ò¸Ø¤ëÈ¬Âå»Ô¡£º£²ó»È¤¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï³¤¤À¤Ã¤¿´³ÂóÃÏ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤ÇÌ£¤¬Ç»¤¯¡¢ÅüÅÙ¤Ï8ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ëー¥ÄÊÂ¤ß¤Ë´Å¤¤¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò1¿ÍÊ¬¤¢¤¿¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê10¸Ä¤â»È¤¦¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤DAIGO¡£¹Ö»Õ¤ÎÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ä´Íý¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÆ°²è¡Û¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡È¤¯¤Þ¥â¥ó¡É¤ÈÂÐÌÌ¡£DAIGO¡¢¤æ¤ê¤µ¤ó¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¥È¥ê¥×¥ë¡È¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡ª¡É¤ÏÉ¬¸«¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢2¿ÍÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ20¸Ä¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¿§¤ÏÀÖ¤È²«¿§¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¤Ë»î¿©¤·¤¿¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö²«¿§¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òDAIGO¤¬Ê¹¤Î®¤¹¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²«¿§¤¤¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥¤¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖºàÎÁ¡¢¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡©¡×¤È¤æ¤ê¤µ¤ó¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ê20¸Ä¤¬¡Ë19.5¸Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡¤Î¹©Äø¤Ç¥Ùー¥³¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢DAIGO¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤ò·è¹Ô¡£1cmÉý¤ËÀÚ¤Ã¤¿°ìÊÒ¤ò¡¢¥µ¥Ã¤È¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¡ÊºàÎÁ¤¬¡Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤æ¤ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤à¤·¤í¡Ö¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈDAIGO¡£Àè¤Û¤É¼«Ê¬¤¬¡Ö¥È¥Þ¥È¿©¤Ù¤¿Ê¬¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ùー¥³¥ó¤â¾¯¤·¸º¤é¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿!? ¤½¤ó¤ÊDAIGO¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¸À¤¤Ìõ¤Ë¡¢¤æ¤ê¤µ¤ó¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¢¨¥ì¥·¥Ô¡Ë
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥¿
¡ãºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 20¸Ä
¥Ùー¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2Ëç
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2ÊÒ
¥ª¥êー¥ÖÌý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç¤µ¤¸3
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡Ê¤æ¤Ç»þ´Ö6～7Ê¬¤Î¤â¤Î¡Ë 200g
º½Åü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
¼ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸2
¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡550ml
Ê´¥Áー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸2
±ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡Ú¹¥¤ß¤Ç¡Ä¡Û
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÊÁÆ¤Ó¤¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Å¬ÎÌ
¥Ñ¥»¥ê¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Å¬ÎÌ
Ê´¥Áー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡Ê1¡Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥êー¥ÖÌýÂç¤µ¤¸2¤È¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥È¥Þ¥È¤ò¾Æ¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤·¤¿¤éº½Åü¤ò¥È¥Þ¥È¤Ë¤Õ¤ê¡¢¼ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¡¢Ê¬ÎÌ¤Î¿å¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Û¤°¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤æ¤Ç»þ´Ö¤æ¤Ç¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡Ê3¡Ë¤ËÊ¬ÎÌ¤ÎÊ´¥Áー¥º¡¢¥ª¥êー¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¡¢¥È¥Þ¥È¤ò·Ú¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Æ±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢Ê´¥Áー¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
¡ÚTVer¡Û¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ÎÄ´Íý¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢12·î19ÆüÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê～¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©～¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£