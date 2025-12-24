µ×ÊÝÑÛ¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç2ÅÙ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¡¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤¿Êì¡¦·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¸ì¤ë
¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ëÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ½÷»Ò¡Ê21Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç2¶è¤òÁö¤ê¡¢13Ê¬02ÉÃ¤Î¶è´Ö3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µ×ÊÝÑÛ¡ÊÂçºå¡¦ÅìÂçºåÂç·É°¦¹â 3Ç¯¡Ë¡£9¿ÍÈ´¤¤Î·ãÁö¤â¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¤ÏÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½÷»Ò800m µ×ÊÝÑÛ¡¢ÎÞ¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×ºÆµ¯¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡Ö¤á¡Á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤Á¤´¡×¡£Âç²ñ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¼¿©¸å¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Î¥±¡¼¥¡£¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥È¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ó¡¢µ×ÊÝ¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¹â¹»3Ç¯´Ö¤ò¡Ö³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£800£í¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò2ÅÙ¹¹¿·¤·¡¢¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼½÷»Ò¹â¹»À¸¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²÷µó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±óÀ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹â¹»Æþ³Ø¤òµ¡¤ËÊì¡¦·ÃÈþ¤µ¤ó¤ÈÂçºå¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿µ×ÊÝ¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì¤Ê¤ÉÀ¤³¦Âç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢½¼¼Â¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ìÏ«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦Áö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¡Ê¥á¡¼¥È¡Ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤Ç¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·É°¦¹â¹»¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µ×ÊÝ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡Ö800m¤ÇÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼½÷»Ò¹â¹»À¸¡É¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£