OTCÎà»÷Ìô¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó¡×¤Ê¤ÉÎÁ¶â¾å¾è¤»¸¡Æ¤
¡¡»ÔÈÎÌô¤È¸úÇ½¤äÀ®Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëŽ¢OTCÎà»÷ÌôŽ£¤Î´µ¼ÔÉéÃ´¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤Î¥í¥¥½¥Ë¥ó¤Ê¤É¤Ç´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛOTCÎà»÷Ìô ÎÁ¶â¾å¾è¤»¸¡Æ¤
¡¡¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Ï¡¢¸úÇ½¤Ê¤É¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë»ÔÈÎÌô¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÌôÉÊ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤Î¤¦¤Á77À®Ê¬¡¢¤ª¤è¤½1100ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌôºÞÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤ÎÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÄÉ²ÃÉéÃ´¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²òÇ®ÄÃÄËÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥í¥¥½¥Ë¥ó¤ä¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¤Î¥¢¥ì¥°¥é¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤É¤â¤äËýÀ¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë