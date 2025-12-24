20ºÐ¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÆ¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿°»¤ò¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²È¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬¡¢12·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢½ÇÊì¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤ËÆþ¤ìÃÎ·Ã¤ò¤µ¤ì¡¢¹õÌø¤Ë°»¤ò¤Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹õÌø¤ÎÆ¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿°»¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ´î¤ÖÀ÷¸ÞÏº
¡¡À÷¸ÞÏº¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¬2ÂåÌÜ¾¾ËÜÇòóÀ¡¢Éã¤Ï10ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤È¤¤¤¦¡È²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï5²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Ï2012Ç¯¡£ÁÄÉã¡¦¾¾ËÜÇòóÀ¡ÊÅö»þ ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¤Î²ó¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿7ºÐ¤ÎÀ÷¸ÞÏº¡ÊÅö»þ ¾¾ËÜ¶âÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¹õÌø¤Ë¡Ö°»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¡£¹õÌø¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¶Ã¤¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤Î¡©Ã¯¤Ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¿¤¢¤¿¤ó¤Ë¡×¤È½ÇÊì¤Ç¤¢¤ë¾¾¤¿¤«»Ò¤ÎÆþ¤ìÃÎ·Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»Ò¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¹õÌø¤ÏÆ¬¤Î¤Ê¤«¤ò¥´¥½¥´¥½¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ãµ¤Ã¤¿¸å¡Ö¤¢¡ªÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ÈÀ÷¸ÞÏº¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¡£¶â¿§¤Î°»¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¤¢¡¢¶â¥á¥À¥ë¡¢¤É¤¦¤¾¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼êÅÏ¤¹¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶³¤·¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î°»¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¹õÌø¤¬Ê¹¤¯¤ÈÀ÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²È¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÆüÃÌ¤òÈäÏª¡£
¡Ö½ÇÊì¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤Ë¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤Ë°»¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é°»¤¯¤ì¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð¤¿¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡×¤È¹õÌø¤âÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ßÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë