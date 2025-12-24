TAKAHIRO×ØMIの冠番組、クリスマスイブに放送！ファンの結婚式をサプライズ演出

本日12月24日（水）、EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSのØMI――兄弟のように仲の良い2人による冠番組『TAKAHIRO & ØMIのおたがいプロデュース』が放送される。

昨年クリスマスの夜に放送し大好評を博した同番組が、クリスマスイブに放送。TAKAHIROとØMIがお互いをプロデュースし合い、まだ世に見せたことがない顔を引き出していく。

今回TAKAHIROは、ØMIファンの新婦の結婚式を全力でプロデュース。なすなかにしとともに結婚式に潜入し、TAKAHIROプロデュースのサプライズ演出を敢行する。

実は新郎も仕掛け人として参加した今回のこの一大サプライズ。新婦が大好きなØMIが出演したなれそめVTRに加え、会場には実際にØMI本人も潜入して新婦に急接近も。「バレない」となぜか強気のØMIだが、果たしてミッションを遂行できるのか？

ラストは新郎新婦の前で、三代目J SOUL BROTHERSの名曲『LOVE SONG』を披露。「僕も一生忘れられない思い出になると思います」というØMIに、TAKAHIROも「今まで見たことがないØMIの表情が見られた」と満足げな表情を見せる。

一方、ØMIのプロデュースでは、ØMIが選曲したクリスマスの時期にぴったりな名曲を熱唱。

「TAKAHIROさんの洋楽が聴きたい」というØMIの希望で、リチャード・マークスの『Now And Forever』とバックストリート・ボーイズの名曲『I Want It That Way』を届ける。

ØMIも「こういう機会がないとなかなか洋楽を歌うことがないなと思って選曲しました」と、選曲にも自信たっぷりで臨む。