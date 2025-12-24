【週刊少年サンデー2026年4・5合併号】 12月24日発売 価格：400円

小学館は、「週刊少年サンデー2026年4・5合併号」を12月24日に発売した。価格は400円。

今号の表紙は恒例の年末STARTO ENTERTAINMENT×サンデーのコラボグラビアに「Six STONES」の京本大我さんが登場。コナンにどっぷり浸るホテル休暇を追っている。長持ち両面厚紙シートが付録として付いてくる。

センターカラーには「レッドブル」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「#ギャルとギャルの百合」、「名探偵コナン」がセンターカラー付きで掲載されている。