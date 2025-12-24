表紙は「Six STONES」京本大我さん「週刊少年サンデー2026年4・5合併号」本日発売
【週刊少年サンデー2026年4・5合併号】 12月24日発売 価格：400円
画像はAmazonより
【拡大画像へ】
小学館は、「週刊少年サンデー2026年4・5合併号」を12月24日に発売した。価格は400円。
今号の表紙は恒例の年末STARTO ENTERTAINMENT×サンデーのコラボグラビアに「Six STONES」の京本大我さんが登場。コナンにどっぷり浸るホテル休暇を追っている。長持ち両面厚紙シートが付録として付いてくる。
センターカラーには「レッドブル」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「#ギャルとギャルの百合」、「名探偵コナン」がセンターカラー付きで掲載されている。
【少年サンデー4・5合併号、発売🎄】- 宮川 少年サンデー みやかわ (@miyakawa213) December 23, 2025
本日のサンデーは…#SixTONES 京本大我さんがソロ表紙＆グラビア‼️
コナンにどっぷり浸る「ホテル休暇」がテーマ！
特別ふろくも付いてます🎁
相変わらず和服が似合う…😭
きょも担の皆様、お見逃しなく💎✨
MMA漫画『レッドブルー』もよろしくお願いします！ pic.twitter.com/eYc8bXGATj