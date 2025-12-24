¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¡ÖSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ØÈþµÓÎØÉñ¶Ê¡Ù¡×È¯ÇäµÇ°¡ª »ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡ÚSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÖÈþµÓÎØÉñ¶Ê¡×¡Û È¯ÇäÃæ ²Á³Ê¡§1,100±ß
¡¡ÉÞ·¬¼Ò¤Ï12·î24Æü¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ØÈþµÓÎØÉñ¶Ê¡Ù¡×¤Î»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëM¥êー¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡£
¡¡Âç¿Í¤Î¿§¹á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡È¤ª¤«¤Ôー¡É¤³¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÈÈþµÓ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£