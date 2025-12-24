¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¼Ô3¿Í»à½ý¡Ä¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤¿¼Ö¤¬½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ ¸åÉôºÂÀÊ¤Î96ºÐ½÷À¤¬»àË´
¡¡°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ç23Æü¡¢¹âÎð¼Ô3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢96ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¥¸Í»Ô¤ß¤º¤Îºä¤Ç23Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬±ïÀÐ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤¿Ä¹¹¾¤Ä¤¿»Þ¤µ¤ó(96)¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿70Âå¤ÎÌ¼É×ÉØ¤Ï¸ª¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¥Ö¥ìー¥¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£