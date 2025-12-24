ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¡Ë¤ÈÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¡È´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡É½Ö´Ö¤È¤Ï¡©¡¡¡ØTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡Ù·ãÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¡Ë¤¬¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¤ÎÂèÆóÃÆ¡£8ÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1,000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¸«»ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¡Ë¤ÈÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¤À¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÌÌ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬ÀîËÌ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é¤â¡¢Í¥¾¡¤òÄÏ¤à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ê´ØÏ¢¡§ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¡Ë¡õÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë »£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Ë
¢£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥ºÅÄÃæ¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«ÀîËÌ¤È¤Î½éÂÐÌÌ
――ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÁêÊý¤ËÀîËÌ¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÃý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÄÃæ¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ü¥±¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤«ÆâÌÌ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¡¢²ñ¤Ã¤¿Æü¤Ë¡Ö¤Þー¤´¤á¡×¤È¤«¡Ö¤Þー¤Á¤ã¤ó¤´¤á¤ó¤Í¡×¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦Éé¤±¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê°Ê²¼¡¢ÀîËÌ¡Ë¡§¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤Ï¤¹¤´¤¤Ãý¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¼¡¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ë¡©¡×¡Ö¤â¤·¤³¤ó¤Ê¤ó¤¬Íè¤¿¤é¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£
ÀîËÌ¡§ŽÓŽÁŽÛŽÝ¡£
ÅÄÃæ¡§¡ØM-1¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¡Ù¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ËÁª¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ÀîËÌ¤µ¤ó¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀîËÌ¡§ËÍ¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡§Ãý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª
ÀîËÌ¡§¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¡ª
ÀîËÌ¡§ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍê¤ì¤ë·»¤µ¤óÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡§¤¤¤ä¡¢²¿¤Ë¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀîËÌ¡§ÉáÃÊ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î±äÄ¹¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÅÄÃæ¡§±Ä¶È¤Ç1²ó¤À¤±°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡£
ÀîËÌ¡§Ãý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£
ÅÄÃæ¡§Ãý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤Î¥Ü¥±¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸――¡£
ÀîËÌ¡§¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÄÃæ¡§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀîËÌ¡§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÕ¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À³°¤Ï¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ç±ß¤Î·Á¤òºî¤ë¡Ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿´¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³°¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤ÎÀâÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸¶¹Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¡©¡¡Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤³¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÄÃæ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¥·ー¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Áª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÌÜ¤ò±£¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼ê¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡¢¼ê¤¬ÌÜ¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
ÀîËÌ¡§Ž·ŽËŽÞŽ¼Ž²¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÄÃæ¡§ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯――¡£
ÀîËÌ¡§¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ª
ÀîËÌ¡§¤¢¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤Þ¤Î¡È¤¸¤ã¤¯¡É¤ÎÉôÊ¬¡£
ÀîËÌ¡§Ž·ŽËŽÞŽ¼Ž²¡£
ÅÄÃæ¡§¤³¤¤¤Ä¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¸Â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£»³º¬¡ÊÎÉ¸²¡¿¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£»³º¬¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
ÀîËÌ¡§¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡£
ÅÄÃæ¡§¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë»³º¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡£ÀîËÌ¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£²ó¡ØTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Î¥Ö¡ÊÀéÄ»¡Ë¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö·ë¶É¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë
――ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï»öÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡ÖÁêÊý¤Î¥¬¥¯¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÀîËÌ¡§¥¬¥¯¤Ç¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡¡¥¬¥¯¤Ï¥Ï¥²¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
ÀîËÌ¡§¥¬¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¡¢¤È¡£
ÅÄÃæ¡§Á´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¥Ï¥²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ÀîËÌ¡§¥¬¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¯¤ÎÃæ¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡§¥¬¥¯¤¬²¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡ª
ÀîËÌ¡§Ž·ŽËŽÞŽ¼Ž²¡£
ÅÄÃæ¡§¥¬¥¯¤Ï²¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡£ÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£
ÀîËÌ¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Þ¤¹¡©
ÅÄÃæ¡§°ìÀ¸²¶¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¥¬¥¯¤ò¤º¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ä¤ë¡£¥¬¥¯¤¬¡Ö½Ð¤·¤Æー¡ª¡×¤Ã¤Æ1000²ó¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡£
ÀîËÌ¡§¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
――»öÁ°¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍðË½¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÀîËÌ¤µ¤ó¤¬ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î°·¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾å¼ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀîËÌ¡§¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¡È°·¤¤Êý¡É¤Ã¤ÆÍðË½¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
ÅÄÃæ¡§¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ä¡Ä¡ª¡¡¡ÖÍðË½¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤Ã¤ÆÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¤¤¿¤Î¡¢49ºÐ¤Þ¤Ç¡£
ÀîËÌ¡§¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
ÅÄÃæ¡§¤³¤³¤ÇµÞ¤ËÀ¸¤ÊýÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª
ÀîËÌ¡§¥â¥Î°·¤¤¤¹¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª
ÅÄÃæ¡§¥â¥Î°·¤¤¤¹¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÀîËÌ¡§Ž·ŽËŽÞŽ¼Ž²¡£
ÅÄÃæ¡§¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£
ÀîËÌ¡§¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡¢º£¡ª
ÅÄÃæ¡§²¶¤Ë¸·¤·¤¤¤Ê¡ª¡¡¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ã¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡ª
ÀîËÌ¡§¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ë°·¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
――¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÅÄÃæ¡§ËÍ¤Ï¤æ¤ê¤ä¤ó¡Ê¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ë¤È¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡Ë°ÂÂ¼¤Î¥³¥ó¥Ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ô¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¶¯¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤È¤«¤âÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀîËÌ¡§ÀÊ¤âÎÙ¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§ÀÊ¡©
――¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢ー¡ª¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤ºー¤Ã¤È¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¹ç´Ö¹ç´Ö¡¢°ì¿Í¤ÇÉþÃå¤Æ¡£
――¤½¤ÎÀîËÌ¤µ¤ó¤âº£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀîËÌ¤µ¤ó¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀîËÌ¡§½Ð¤Æ¤¿¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿ー¥º¡£
ÅÄÃæ¡§½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª
ÀîËÌ¡§2ËÜÌÜ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤ì¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©
ÀîËÌ¡§¤Ï¤¤¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ï¤¤¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¤¢¤¤¤Ä¤é¼«ÂÎ¤Ï¡È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡É¤À¤±¤É¤Í¡£
ÀîËÌ¡§¡ØTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ¡§¥é¥Ö¥ì¥¿ー¥º¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
ÀîËÌ¡§¤¢¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤«¡£
¢£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤ÄÀ¤ß¤¹¤ëÈÖÁÈ¤âÄÁ¤·¤¤¡×
――ºÇ¸å¤Ë¡ØTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡§Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¡Ö¤¢～¡¢¤â¤¦¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥Í¥¿¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤è¤ê¤âÇ»¤¤¥Í¥¿¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤È¤«¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¥´¥ê¥´¥ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·ã¥¹¥Ù¤ê¥·ー¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀîËÌ¡§ËÍ¤Ï¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÅÄÃæ¡§ÌµÍý¤À¤Ê¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡£
ÀîËÌ¡§¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í´Ñ¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§¤â¤¦ÌµÍý¤À¤è¡£
ÀîËÌ¡§¤½¤ì¤Ç¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Ù¤ëÁ°¤Ã¤Æ¥¹¥Ù¤ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Ù¤ê´é¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤â¤¦²¿¤â¤Ê¤¤´é¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤ë¤¢¤ë¡£
ÀîËÌ¡§¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¤¢¤È¥¹¥Ù¤ë¤¾¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Prime Video¤Ê¤é¥Ñ¥Ã¤ÈÈô¤Ð¤»¤ë¤«¤é¡£
ÀîËÌ¡§Ä¹¥¹¥Ù¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç15ÉÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢30ÉÃ¤ÎÊý¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ò¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤ì¤À¤±¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀîËÌ¡§¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Ï¡£
ÅÄÃæ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÀîËÌ¡§Ž·ŽËŽÞŽ¼Ž²¡£
ÅÄÃæ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¡£¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î¢¤Ç¾®À¼¤Ç·ö²Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÀîËÌ¡§¤½¤³¤Ç·ö²ÞÊÌ¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡£
ÅÄÃæ¡§¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¤½¤Î¸å¤ä¤Ã¤¿¥Í¥¿¤¬¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥°¥Ã¤È¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¸·¤·¤µ¤È¼õ¤±¤¿»þ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤ÄÀ¤ß¤¹¤ëÈÖÁÈ¤âÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîËÌ¡§ŽÓŽÁŽÛŽÝ¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë