¥Á¥ó¥Á¥é¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¤ª¼ª¤¬¡Ä¡ª¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤Î²Ä°¦¤µÈ¿Â§µé¡ªË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¤ª¼ª¤¬¤·¤å¤ó¤È¤Ê¤ë¥Á¥ó¥Á¥é
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓ¤ÈÂç¤¤Ê¼ª¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Á¥ó¥Á¥é¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥ó¥Á¥é¤Î¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤¤»ÅÁð¡×¤¬¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡Ä
SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ó¥Á¥é¤Î¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë½Ö´Ö¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤¦¤Ë¤È¤¤¤¯¤é¡Ê@kaori_uniikura¡Ë¤µ¤ó¡£
¾®¤µ¤ÊË¹»Ò¤ò¤½¤Ã¤È¤«¤Ö¤ë¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤Ô¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤ª¼ª¤¬¡¢¤·¤å¤ó¡Ä¡Ä¤È°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆ°¤¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¼ª¤¬¤Á¤ã¤ó¤È³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Î»ÅÁð¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÈ¿¶Á¤ò¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¿¤¯¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ø¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤Í¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼ª¤¬¤·¤å¤ó¡Ä¤È²¼¤¬¤ë½Ö´Ö¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¡ª
¢£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÌåÀä¤¹¤ë²Ä°¦¤µ¡ª
º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ø¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¡Ù¡ØAI¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉËÜÊª¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¥Á¥ó¥Á¥é³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ó¥Á¥é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖË¹»Ò¤À¤Ê¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¼ª¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö Ë¹»Ò¤À¤ÈÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ¬¤Ë²¿¤«¤¬¾è¤ë¡á¤ª¼ª¤ò¤·¤å¤ó¤È¼ýÇ¼¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼«Á³¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢"¤¢¡Ä¤³¤ìÍè¤¿¤Ê"¤È¤¤¤¦´·¤ì¤¿È¿±þ¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¡Ö¤ª¼ª¤¬¤·¤å¤ó¡×¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö ÀµÄ¾¡¢"¤¯¤¥¤¥¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª"¤ÈÌåÀä¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤å¤ó¤È²¼¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÌåÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤¤»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤«¤éAIµ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æ°²è¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿Åê¹Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¸å¤Î¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ ÆÃ¤Ë·ù¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
X¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¹»Ò¤ò¤¬¤Ö¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ì¤â¤ª¼ª¤Ï¤·¤å¤ó¡Ä¡ª
¢£»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë"¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶"
¥Á¥ó¥Á¥é¤Î¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ï¡¢
¡Ö¤È¤Æ¤â¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÌÊ¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¤¹¡£Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¨¤ë¤È»Ø¤¬ÄÀ¤à´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë»Ø¤ò¤½¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Âè°ì´ØÀá¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÌÓ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËÌÓ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¤ËÂÎ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÓ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
»×¤ï¤º¡Ö¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£´Å¤¨¤óË·¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó
º£Ç¯¤Ç7ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â²û¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¿µ½Å¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ºÇ¶á¤Ï¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ã¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×
¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ê¤È¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢SNS¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤¦¤Ë¤È¤¤¤¯¤é¡Ê@kaori_uniikura¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
Ê¸¡áÁáÀî¤ß¤É¤ê