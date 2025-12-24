

女子プロゴルファーの安田祐香は12月19日、Instagramを更新。スポンサーからの贈り物を紹介した。

安田は「スポンサー様にお祝いをしていただきました！」というコメントとともに、豪華なケーキや花、化粧品と笑顔で写る自身の写真を公開。大きな正方形のケーキには「安田祐香プロ 優勝おめでとう！」とのメッセージが添えられており、優勝トロフィーを手にした安田の写真やゴルフボールなどが装飾されている。



安田は「今年のケーキも唯一無二のデザインで本当に嬉しいです」と豪華ケーキについてコメント。さらに「美味しいお肉と料理が幸せすぎました。ありがとうございます」と感謝を述べ「優勝して、またお祝いしていただけるように頑張ります！」と来年に向けた抱負をつづり、投稿を締めくくった。



【画像】豪華ケーキの祝福を受けた安田祐香（画像は安田祐香Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「可愛いオーラ全開ですね」「熱いハートで頑張って」「カワイイ～」「頑張ったご褒美だね」「見たことない素敵なケーキ」「食べるのがもったいない」などコメントが寄せられた。