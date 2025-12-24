春先まで大活躍！　ユニクロの新作ニットが主役のオフィスコーデ3選

寒さが本格化し、いよいよ冬本番らしい気候になってきましたが、ユニクロでは早くも2026年春夏コレクションから春のニットが続々と登場しています。

先日メディア向けに行われた試着会に参加してみたところ、春色のニットが盛りだくさん！ 中には冬本番の今の時期から春先まで活躍しそうなアイテムまで揃っていたので、今回は今買うべきユニクロの新作ニットとおすすめのコーディネートを紹介します。

■「スムースコットンクルーネックセーター」

一つ目は、やわらかく肌触りの良いコットン100%素材の「スムースコットンクルーネックセーター」です。スウェットのようなデザインとシルエットで、カジュアルに着こなせる一枚。ショート丈だからどんなボトムスにも合わせやすく、スタイルアップもかなえます。

中にシャツを重ねれば、キレイめな印象をプラス。ボトムスにデニムを合わせれば程良い抜け感を演出できますよ。

合わせたデニムは、ヒップからももにかけてはスリムフィットに、裾はさりげないフレアなシルエットの「ブーツカットジーンズ」。やや低めのウエスト設定なので、腰回りをすっきりと見せてくれますよ。

バッグには、ノートPCもすっぽりと納まる「キャンバス トートバッグ」をチョイス。荷物が多い人にこそおすすめしたい新作のバッグです。

中にはポケットが6つもついているので、小物もきれいに収納できるのがうれしいポイント。巾着仕様で、丸みを帯びたシルエットに変えることもできるので、コーディネートに応じてアレンジも可能です。

■「スムースコットンポロセーター」

筆者が一番気に入ったのは、一枚でさまになる「スムースコットンポロセーター」です。やわらかく肌触りの良いコットン100%素材で、春先はインナーなしでも心地良く着れそう！ 襟にはボタンが並び、すっきりとした首元を演出してくれます。

リラックスシルエットの「スムースコットンポロセーター」に、ユニクロで大人気の「タックワイドパンツ」を合わせればよりきれいめな雰囲気に。タックとセンタープリーツでクリーンに見えるシルエットにストライプのデザインが合わさることで、脚長効果もアップしますよ。

小物には、オールシーズン活躍しそうなオーバーサイズの「サングラス/ ビッグスクエア」を選んでみました。

今っぽくおしゃれなスクエアサングラスは、小顔効果も演出できそう！

■「ミニケーブルクルーネックセーター」

3つ目のコーディネートはオフホワイトの「ミニケーブルクルーネックセーター」に合わせてワントーンコーデにしてみました。「ミニケーブルクルーネックセーター」はミニケーブル網になっているので、より上品な印象に。糸を起毛させたふわふわな素材は着心地が良く、軽やかに着こなせます。

ボトムスに選んだのは、UNIQLO : Cから登場する「スウェットストレートパンツ」。表面には適度なハリ感があり、センターラインもあることからスウェットとは思えないキレイめな印象をプラスしてくれます。とはいえ、履き心地はスウェットならではのラフさなので、これは話題になりそうな予感！

アウターに選んだのは、襟と袖口のコーデュロイがアクセントになる「ジップアップショートジャケット」です。カジュアルさもありながら、適度なハリ感のある素材でシャープな印象に。ショート丈なのでどんなコーディネートにも合わせやすく、スタイルアップもかないます。

バッグには、ユニクロのベストセラー「ラウンドミニショルダーバッグ」の新作をチョイス。

ハンドバッグとしても使えるように長さが調整できるストラップを採用していたり、厚手の服の上からも着用しやすいようショルダーストラップにはバックルが付いたりするなどアップデートしていました。

さらにサイドには、余分なストラップや小物を収納できるポケットまで！ さらに進化した「ラウンドミニショルダーバッグ」は、全6色とカラバリも豊富なので複数持ちしたくなること間違いなしです！

■長く愛用できる春ニットを探しにユニクロへ

「まだ春ニットは早いかな？」と思っていた筆者ですが、実際に試着をしてみて、今から着たいニットが揃っていました。今から春先まで楽しめるユニクロの新作ニットを、ぜひ店舗でチェックしてみてくださいね。

■ニットアイテムを動画で見る

（文：吉川夏澄、動画：マイナビウーマン編集部）