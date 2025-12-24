¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä vs ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º
¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä vs ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊCharlotte¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä 126 - 109 ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º
¡¡NBA¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÂÐ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤¬¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊCharlotte¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤¬¥êー¥É¤·24-31¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó62-65¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬µÕÅ¾¤·92-90¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó126-109¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-24 11:45:09 ¹¹¿·