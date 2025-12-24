2026Ç¯¤Î±¿µ¤¤òÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ªº£¹Ô¤¯¤Ù¤¡Ö2026Ç¯ ³«±¿Î¹¡×¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥é¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª
¢£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡Ö2026Ç¯ ³«±¿Î¹¡×¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆü¸æºì¿À¼Ò¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌµ§Åø
2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢2026Ç¯¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡ª¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï2026Ç¯¤Î±¿µ¤¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡Ö2026Ç¯ ³«±¿Î¹¡×¡£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢³«±¿¤ò´ê¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ ³«±¿Î¹¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ø¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£1.¡Ú³¦ ½Ð±À¡ÛÈ¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤¬½¸¤¦½Ð±À¤Ç±¿¤ò³«¤¯¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¥×¥é¥ó¡×
Åçº¬È¾Åç¤ÎºÇÀ¾Ã¼¤Ç¤¢¤ëÆü¸æºì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ ½Ð±À¡×(Åçº¬¸©¡¦½Ð±À¤Ò¤Î¤ß¤µ¤²¹Àô)¤Ç¤Î1Çñ2Æü¤Î½ÉÇñ¤È¡¢ºÇ¸å¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î»²ÇÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¿·Ç¯¤Î³«±¿¤òµ§´ê¤¹¤ë¥×¥é¥ó¡£¡Ö¡È¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¡É¥×¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢½ÉÇñÃæ¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¤ÎºÇ¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ð±ÀÂç¼Ò»²ÇÒ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òËüÁ´¤ËÀ°¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡Ö³¦ ½Ð±À¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢È¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤¬½¸¤¦½Ð±À¤Ç±¿¤ò³«¤¯¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¥×¥é¥ó¡×¤òÅß¸ÂÄê¤ÎÆâÍÆ¤ÇÄó¶¡Ãæ¡£¡Ö³¦ ½Ð±À¡×¤ÏÅçº¬È¾Åç¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡¢Æü¸æºì¤ËÎ©¤Ä²¹Àô½É¤Ç¡¢Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆü¸æºìÅôÂæ¤ä¡¢ÆüËÜ³¤¤ÎÀä·Ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£²¹Àô¤ÎÀô¼Á¤Ï¡Ö¶¯±ö²¹Àô¡×¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ë¤â¼Ö¤Ç20Ê¬¤Û¤É¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¡¢Àô¼Á¤òÀ¶¤á¤Î±ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿»²ÇÒÁ°¤Î¡Öã´É÷Ï¤¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Àä·Ê¤òËþµÊ¤·¡¢¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¤¬¤Ç¤¤ë½É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§1 ½Ð±ÀÂç¼Ò»²ÇÒ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¥»¥Ã¥È¡×
µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¸æ¿À¼ò¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¡ÖÈ¬ÀéÌ·(¤ä¤Á¤Û¤³)¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¡¢¤«¤ß¤Þ¤â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÀÐ½£ÏÂ»æ¤Î¡Ö´ê¤¤ÏÂ»æ¡×¡£ÅþÃå¸å¤Ï¤Þ¤ºÆüËÜ¼ò¤Ç¿´¿È¤òÀ¶¤á¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¤Ï¡Ö´ê¤¤ÏÂ»æ¡×¤Ë´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¯¡£Ìñ½ü¤±¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¾®Æ¦¤Î³«±¿Ãã¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÏÂ»æ¤ò¡Ö¤«¤ß¤Þ¤â¤ê¡×¤ËÇ¼¤á¡¢¿´´êÀ®½¢¤òµ§¤ë»²ÇÒ¤Ø¤ÈÈ÷¤¨¤ë¡£
ÆÃÄ§2 ÆüËÜ¤ÎÌë¤ò¼é¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü¸æºì¿À¼Ò¡×¤Ç¤Îµ§Åø
¤³¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ¤ÎÌë¤ò¼é¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆü¸æºì¿À¼Ò¤Ç¤Îµ§Åø¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Æü¸æºì¿À¼Ò¤Ï¡¢º°ÊË¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¼ëÅÉ¤ê¤Î¼ÒÅÂ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿À¼Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃë¤ò¼é¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌë¤ò¼é¤ë¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¸æº×¿À¡¢Âç¹ñ¼çÌ¿(¤ª¤ª¤¯¤Ë¤Ì¤·¤Î¤ß¤³¤È)¤ÎÁÄ¿À¤Ç¤¢¤ëÁÇâ·ÓËÂº(¤¹¤µ¤Î¤ª¤Î¤ß¤³¤È)¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿À¼Ò¤Ç¡¢µ§Åø¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Í¼Æü¤Ëµ±¤¯¼ë¤Î¼ÒÅÂ¤ÇÌñ½ü¤±¤Î¤´Íø±×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò»²ÇÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤òÀ¶¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤è¤¦¡£
ÆÃÄ§3 ¶¯±ö²¹Àô¤ÇÂÎ¤òÀ¶¤á¤ë¡Öã´Åò(¤ß¤½¤®¤æ)¡×
2ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤Ï¡¢²¹Àô¤ÇÂÎ¤òÀ¶¤á¤ë¡£¡Ö³¦ ½Ð±À¡×¤ÎÀô¼Á¤Ï¡¢³¤¿å¤Î¤è¤¦¤Ê±öÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¶¯±ö²¹Àô¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤¬³¤¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤¿¿ÀÏÃ¤Î¡Öã´(¤ß¤½¤®)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒÁ°¤Ë¡Öã´Åò(¤ß¤½¤®¤æ)¡×¤È¤·¤ÆÆþÍá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤òÀ¶¤á¤ë¡£¤Þ¤¿Ä«¿©¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Î¡Ö¿ÀñÂ(¤·¤ó¤»¤ó)Ä«¿©¡×¤òÍÑ°Õ¡£¿ÀÍÍ¤Ø¸¥¾å¤¹¤ë¡Ö¿ÀñÂ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿©»ö¤Ç±ï¤ò·ë¤Ó¡¢»²ÇÒ¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡£
ÆÃÄ§4 ½Ð±À¤Î¿ÀÏÃ¤äÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ø»²ÇÒ¤¹¤ë
¥×¥é¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½Ð±À¤ÎÎò»Ë¤ä¿ÀÏÃ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÌó2»þ´Ö¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»²ÇÒºîË¡¤ä¡¢¿ÀÏÃ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡Ö¤«¤ß¤Þ¤â¤ê¡×¤ä¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¡×¤ò¤ª¶¡¤Ë»²ÇÒ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¬¥¤¥É¤È½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
15»þ ³¦ ½Ð±ÀÅþÃå
15»þ20Ê¬ µÒ¼¼¤ÇÆüËÜ¼ò¡ÖÈ¬ÀéÌ·¡×¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤ª·Ø¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¿È¤òÀ¶¤á¤ë
15»þ45Ê¬ Æü¸æºì¿À¼Ò¤Çµ§Åø
17»þ30Ê¬ Í¼¿©
21»þ30Ê¬ ¤´ÅöÃÏ³Ú¡ÖÀÐ¸«¿À³Ú ¹ñ¾ù¤ê¡×´Õ¾Þ(½Ð±À¿ÀÏÃ¤È½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò³Ø¤Ö)
22»þ ³«±¿Ãã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö´ê¤¤ÏÂ»æ¡×¤Ë´ê¤¤»ö¤òµ¤¹
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7»þ ¸½ÂåÅò¼£ÂÎÁà
7»þ30Ê¬ ã´É÷Ï¤ÆþÍá »²ÇÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë
8»þ15Ê¬ ¿ÀñÂÄ«¿©
11»þ ½Ð±ÀÂç¼Ò»²ÇÒ(¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤)
¢£½Ð±ÀÂç¼Ò¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¥×¥é¥ó ³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
ÎÁ¶â¡§1Çñ4Ëü9000±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§½ÉÇñ¡¢Í¼Ä«¿©¡¢¤ª·Ø¤ê»ÙÅÙ¥»¥Ã¥È(ÆüËÜ¼ò¡ÖÈ¬ÀéÌ·¡×¡¢¡Ö³¦ ½Ð±À¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¡¢¤«¤ß¤Þ¤â¤ê¡¢´ê¤¤ÏÂ»æ¡¢³«±¿Ãã)¡¢Æü¸æºì¿À¼Ò¤Îµ§Åø¡¢¿ÀñÂÄ«¿©¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¥¬¥¤¥É
¾ì½ê¡§¡Ö³¦ ½Ð±À¡×´ÛÆâ¡¢Æü¸æºì¿À¼Ò¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò
Äê°÷¡§1Æü2ÁÈ(1ÁÈ6Ì¾¤Þ¤Ç)
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ÉÇñÆü¤Î13ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó
½êºßÃÏ¡§Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÂç¼ÒÄ®Æü¸æºì604
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8092(³¦Í½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR½Ð±À»Ô±Ø¤è¤ê°ìÈª¥Ð¥¹¡ÖÆü¸æºìÅôÂæ¡×¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬¡¢»³±¢¼«Æ°¼ÖÆ»½Ð±ÀIC¤è¤êÌó30Ê¬
¢£2.¡Ú³¦ µ´ÅÜÀî¡ÛÀ¤³¦°ä»º¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ç¿·Ç¯¤Î³èÎÏ¤òÆÀ¤ë¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜÆÃÊÌµ§Åø¥×¥é¥ó¡×
µ´ÅÜÀî¤Î·ÌÎ®¤ËÌÌ¤·¤¿¾®¹â¤¤µÖ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ µ´ÅÜÀî¡×(ÆÊÌÚ¸©¡¦µ´ÅÜÀî²¹Àô)¤Ç¤Î1Çñ2Æü¤Î½ÉÇñ¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦°ä»º¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ÎÆÃÊÌµ§Åø¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·Ç¯¤Î³èÎÏ¤òÆÀ¤ë¥×¥é¥ó¡£µ§Åø¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁÏºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤Ï³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡Ö³¦ µ´ÅÜÀî¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¤³¦°ä»º¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ÎÆÃÊÌµ§Åø¤Ç¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Ø¤Î³èÎÏ¤òÆÀ¤ë¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜÆÃÊÌµ§Åø¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£¡Ö³¦ µ´ÅÜÀî¡×¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëµ´ÅÜÀî²¹Àô¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÆü¸÷·Ø¤ò¤¹¤ëÁÎÎ·¤äÂçÌ¾¤Î¤ß¤¬ÆþÍá¤òµö¤µ¤ì¤¿Í³½ï¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢»²ÇÒÁ°¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤³¤È¤¬ã´¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤È¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ê´ØÅì¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÚºß¤ÎÃæ¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë»²ÇÒ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§1 À¤³¦°ä»º¡¦Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Îµ§ÅøÅÂ¤Ç¼õ¤±¤ë¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌµ§Åø
Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½éÂå¾·³¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤ò¡ÖÅì¾ÈÂç¸¢¸½(¤È¤¦¤·¤ç¤¦¤À¤¤¤´¤ó¤²¤ó)¡×¤È¤·¤Æã«¤ë¿À¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»°Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¸÷¸ø¤Ë¤è¤ë¡Ö´²±Ê¤ÎÂçÂ¤ÂØ(¤«¤ó¤¨¤¤¤Î¤À¤¤¤¾¤¦¤¿¤¤)¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¿¼¤¤Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Îµ§ÅøÅÂ¤Ç¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌµ§Åø¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Î»²ÇÒ¤Ç¤ÏÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿À¿¦¤Ë¤è¤ëµ§Åø¤ò¼õ¤±¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿´´êÀ®½¢¤òµ§¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£µ§Åø¸å¤Ë¤ÏµÇ°ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö³¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õ¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¡¢À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò¼«¿È¤ÎÆâ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¤À¡£
ÆÃÄ§2 µ§Åø¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºÌ¤ë¡¢³¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÄ¾²ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
µ§Åø¸å¤Ë¤Ï¡¢¿À»ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ¾²ñ(¤Ê¤ª¤é¤¤)¡×¤òÂÎ¸³¡£Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¸¥¾åÉÊÇ§Äê¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡ÖÆü¾ºÆ²¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±¤ÇÁÏºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÄ¾²ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¿ÀÍÍ¤Ø¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ä¾²ñ¤Îµ·¼°¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ï³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
ÆÃÄ§3 »²ÇÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¿È¤òÄ´¤¨¤ë¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¤Î³«±¿ÂÚºß
¸ÅÍè¡¢Æü¸÷·Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²ÇÒÁ°¤Ë²¹Àô¤ÇÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¡¢¿´¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤³¤È¤¬½¬¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³«±¿¤È²¹Àô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÂÚºß¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÒ¼¼¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤ÎÌ±éº¡Ö¹õ±©ÍõÀ÷(¤¯¤í¤Ð¤Í¤¢¤¤¤¾¤á)¡×¤ÇÀß¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëâ½ü¤±¤äÌñ½ü¤±¤Î¿§¤È¤µ¤ì¤ëÍõ¿§¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢»²ÇÒ¤Ø¸þ¤«¤¦¸·¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê1»þ´ÖÁá¤¤14»þ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¸÷¿ù¤ò»È¤Ã¤¿¹á¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¡Ö³«±¿²¹Àô»ØÆî½ñ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÆþÍáÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢ÍâÆü¤Î»²ÇÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿´¿È¤òÀ°¤¨¤è¤¦¡£
¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
14»þ ¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤â¤Ê¤«¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¸¥¾åÃã¤ÇÅþÃå¸å¤Î°ìÂ©¸å¡¢¹á¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
15»þ ³«±¿¸½ÂåÅò¼£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¼þÊÕ»¶ºö
16»þ ²¹Àô¤¤¤í¤Ï»²²Ã
17»þ30Ê¬ Í¼¿©
19»þ ¡Ö³«±¿²¹Àô»ØÆî½ñ¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢²¹Àô¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë
21»þ ¤´ÅöÃÏ³Ú¡Ö±×»Ò¾Æ¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë»²²Ã
22»þ ¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é½¢¿²
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7»þ ÌÚÏ³¤ìÆüÂÎÁà»²²Ã
7»þ30Ê¬ Ä«¿©
8»þ30Ê¬ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯
9»þ Æü¸÷Åì¾ÈµÜ ¼ÒÌ³½ê ¤´µ§Åø¼õÉÕ
9»þ30Ê¬ Æü¸÷Åì¾ÈµÜ µ§ÅøÅÂ¤Ë¤Æ½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌµ§Åø¡¢µÇ°ÉÊ¤È³¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õ¼øÍ¿
10»þ ¶Æâ¤ò¿À¿¦¡¢¤Þ¤¿¤ÏÖà½÷¤Î°ÆÆâ¤Ç²ó¤ë¾·³ÃåºÂ¤Î´Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã
12»þ Æü¾ºÆ²(TENTO-chocolateÆü¸÷ËÜÅ¹)¤Ë¤Æ³¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¾²ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½
¢£¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜÆÃÊÌµ§Åø¥×¥é¥ó¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü
¢¨½ü³°Æü¡§12·î18Æü(ÌÚ)¡Á1·î4Æü(Æü)¡¢ 1·î19Æü(·î)¡Á1·î23Æü(¶â)¡¢ 2·î2Æü(·î)¡¢2·î16Æü(·î)¡¢2·î24Æü(²Ð)¡Á2·î26Æü(ÌÚ)¡¢ Ëè½µ²ÐÍËÆü
ÎÁ¶â¡§1Çñ5Ëü±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§½ÉÇñ¡¢Í¼Ä«¿©¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ÎÆÃÊÌµ§ÅøÎÁ¡¢¾·³ÃåºÂ¤Î´Ö¥Ä¥¢¡¼»²²ÃÎÁ(ÇÒ´ÑÎÁ¤â´Þ¤à)¡¢µÇ°ÉÊ¡¢¸æ¿À¿å¡¢³¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õ¡¢Æü¸÷·Ø³«±¿È¢¡¢Ä¾²ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä
¾ì½ê¡§³¦ µ´ÅÜÀî¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¡¢Æü¾ºÆ²(TENTO-chocolateÆü¸÷ËÜÅ¹)
ÁÈ¿ô¡§1Æü3ÁÈ¸ÂÄê(1ÁÈ2Ì¾¡Á)
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ8ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ôµ´ÅÜÀî²¹ÀôÂì308
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8092(³¦Í½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µ´ÅÜÀî²¹Àô±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢Æü¸÷±§ÅÔµÜÆ»Ï© º£»Ô¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤éÌó25Ê¬
È÷¹Í¡§³¦ µ´ÅÜÀî¤«¤éÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£3.¡Ú³¦ Ì¸Åç¡ÛÁÏ·úÌó1500Ç¯¡¢¹ñÊõ¡ÖÌ¸Åç¿ÀµÜ¡×¤ÇÆÃÊÌµ§´ê¡ÖÌ¸Åç³«±¿Î¹2026¡×
ºùÅç¤ò¸«ÅÏ¤¹ÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ Ì¸Åç¡×(¼¯»ùÅç¸©¡¦Ì¸Åç²¹Àô)¤Ç¤Î1Çñ2Æü¤Î½ÉÇñ¤È¡¢ÁÏ·úÌó1500Ç¯¤È¤Ê¤ë¹ñÊõ¡ÖÌ¸Åç¿ÀµÜ¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌµ§´ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÍèÇ¯¤Î¤´Íø±×¤ò´ê¤¦¥×¥é¥ó¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ö³¦ Ì¸Åç¡×¤Î¤´ÅöÃÏ³Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ·Â¹¹ßÎ×ENBU(¤¨¤ó¤Ö)¡×¤Î´Õ¾Þ¤ä¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÌ¸Åç¿ÀµÜ¡×¤Î¤´º×¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶åÌÌ(¤¯¤á¤ó)¡×¤ÎÆÃÊÌÇÒ´Ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ»º¤Î¤ªÃã¤È±ïµ¯Êª¤Î¾åÀ¸²Û»Ò¤Î¥»¥Ã¥È¡Ö³«±¿Ãã°ìÇÕ(¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ú)¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡Ö³¦ Ì¸Åç¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ·úÌó1500Ç¯¤Î¹ñÊõ¡ÖÌ¸Åç¿ÀµÜ¡×¤ÇÆÃÊÌµ§´ê¤¹¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖÌ¸Åç³«±¿Î¹2026¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¡£½É¤Ç¤ÎÂÚºßÃæ¤Ë¤Ï¡¢³«±¿¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾ÆÃñ¤ò»§ËàÀÚ»Ò¤ÇÌ£¤ï¤¤¡ÖÅ±²¼¿ÀñÂ(¤Æ¤Ã¤«¤·¤ó¤»¤ó)¤ÎÀ¶¤á±ö¡×¤È²¹Àô¤Ç¤±¤¬¤ì¤ò¤Ï¤é¤¦¡£5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ö³«±¿Ãã°ìÇÕ(¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ú)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£1Çñ2Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¿È¤òÀ°¤¨¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤·¤ÆÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤ÖÆÃÊÌ¤Ê³«±¿¾·Ê¡ÂÚºß¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃÄ§1 Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ë¤ÆÆÃÊÌµ§´ê¤È¶åÌÌ¤ÎÆÃÊÌÇÒ´Ñ
¡Ö³¦ Ì¸Åç¡×¤¬¤¢¤ëÌ¸Åç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Î¡ÖÅ·Â¹¹ßÎ×¡×¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡£¹Ä¼¼¤ÎÀèÁÄ¤¬Å·¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¤³¤Î¹ñ¤òË¤«¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¼£¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢Îò»Ë¤Î¿¼¤¤¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅ·Â¹¹ßÎ×¿ÀÏÃ¤ÎÊª¸ì¤òÉ½¸½¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö³¦ Ì¸Åç¡×¤Î¤´ÅöÃÏ³Ú¡ÖÅ·Â¹¹ßÎ×ENBU(¤¨¤ó¤Ö)¡×¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¡£±éÉñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÌ¤Ï¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ëã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶åÌÌ¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Õ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å·Â¹¹ßÎ×¿ÀÏÃ¤È¶åÌÌÇÒ´Ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÆÃÊÌµ§´ê¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶åÌÌ¤ò¿À³ÚÅÂ¤Ë¤ÆÆÃÊÌÇÒ´Ñ¤Ç¤¤ë¡£ÇÒ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¹©ÌÌ(¤¯¤á¤ó)¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Î¶åÌÌ¤«¤é¡¢¤´Íø±×¤Ë¤¢¤º¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¡£
ÆÃÄ§2 ³«±¿¤ò´ê¤¦Ì¸ÅçÃã¤È¾åÀ¸²Û»Ò¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö³«±¿Ãã°ìÇÕ(¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ú)¡×
Ì¸Åç¿ÀµÜ¤ØÂ¤ò±¿¤ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ë¤âÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃ»º¤ÎÌ¸ÅçÃã¤È¡¢³«±¿¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾åÀ¸²Û»Ò¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÌ¸Åç¤Ë¤Ï¡¢¼ùÎð300Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖÌ¸ÅçÂçÃã¼ù¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤³¤«¤éºÎ¤ì¤¿ÀùÃã¤Ï¡ÖÉÔÏ·Ä¹¼÷¤Î¤ªÃã¡×¤È¤·¤ÆÌ¸Åç¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÍ³½ïÀµ¤·¤¤ªÃã¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î¿·Ç¯¤Î³«±¿´¶¤ò¹â¤á¤ëÎý¤êÀÚ¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îý¤êÀÚ¤ê¤Ï¡¢´³»Ù¤Î¸á(¤¦¤Þ)¤ä¡¢¼¯»ùÅç¤ËÅÁ¤ï¤ë¹¬Ê¡¤Î¼é¤ê¿À¡Ö¥ª¥Ã¤Î¥³¥ó¥Ü(¼¯»ùÅçÊÛ¤Ç¡Öµ¯¤¾å¤¬¤ê¾®Ë¡»Õ¡×¤Î¤³¤È)¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤±ïµ¯Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§3 ¡Ö³¦ Ì¸Åç¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤Ë¸æ¼ë°õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯
Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ø¤Î»²ÇÒÁ°¤Ë¡¢»§ËàÏÂ»æ¤òÉ½»æ¤Ë¤·¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£±ïµ¯¤Î¤è¤¤Ëã¤ÎÍÕ¤ä¼·Êõ¤Ê¤É¡¢4¼ïÎà¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤ò¼ê¤Ë¡¢Áñ¸·¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ëÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò¤â¤é¤¦ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÆÃÄ§4 À¶¤á±ö¤È²¹Àô¤Ç¤±¤¬¤ì¤ò¤Ï¤é¤¦
Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ø¤Î»²ÇÒÁ°¤Ë¤Ï¡¢ºùÅç¤ä¶Ó¹¾ÏÑ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡ÖÅ±²¼¿ÀñÂ¤ÎÀ¶¤á±ö¡×¤Ç¿´¿È¤òÀ¶¤á¤ë¡£ÍÑ°Õ¤¹¤ë±ö¤Ï¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤ÇÆü¡¹ºØ¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº×Åµ¤Ç¤´¿ÀÁ°¤Ø¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤¿¿ÀñÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÍÍ¤¬·ù¤¦¤±¤¬¤ì¤ò¤Ï¤é¤¤¡¢¿ÀÍÍ¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
15»þ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
15»þ30Ê¬ ¡Ö³«±¿¤¤¤í¤Ï¡×¤ÇÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Ø¤Î»²ÇÒ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë
16»þ »§ËàÏÂ»æ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤Å¤¯¤ê
19»þ30Ê¬ Í¼¿© »§Ëà¤Î¿©Ê¸²½¤òÌ£¤ï¤¦µ¨Àá¤Î²ñÀÊÎÁÍý
21»þ15Ê¬ ¤´ÅöÃÏ³Ú¡ÖÅ·Â¹¹ßÎ×ENBU¡×¤ò´Õ¾Þ¡¢Å·Â¹¹ßÎ×¿ÀÏÃ¤È¶åÌÌÇÒ´Ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7»þ ¸½ÂåÅò¼£ÂÎÁà
7»þ30Ê¬ Ä«¿©
9»þ µÒ¼¼¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÀ¶¤á±ö¤ÎÆþÍá
10»þ ¡Ö³«±¿Ãã°ìÇÕ(¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ú)¡×¤ÇÌ¸ÅçÃã¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾åÀ¸²Û»Ò¤òÌ£¤ï¤¦
12»þ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
12»þ30Ê¬ Ì¸Åç¿ÀµÜ¤ØÆÃÊÌµ§´ê¡¢¡Ö¶åÌÌ¡×ÆÃÊÌÇÒ´Ñ¡¢¤´¼ë°õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯
¢£¡ÖÌ¸Åç³«±¿Î¹2026¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¡Á12·î30Æü(¿å)
ÎÁ¶â¡§1Çñ4Ëü9650±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§Ì¸Åç¿ÀµÜ¤ÎÆÃÊÌµ§´ê¡¢¶åÌÌÇÒ´Ñ¡¢³«±¿Ãã°ìÇÕ¡¢¸æ¼ë°õÄ¢¡¢À¶¤á±ö¡¢³«±¿¤¤¤í¤Ï¡¢½ÉÇñ¡¢Í¼¿©¡¢Ä«¿©
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó
ÂÐ¾Ý¡§1Æü1ÁÈ(1ÁÈ3Ì¾¤Þ¤Ç)
½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»ÔÌ¸ÅçÅÄ¸ý»úÌ¸Åç»³2583-21
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8092(³¦Í½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÌ¸Åç¿ÀµÜ±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤è¤êÌó45Ê¬
¢£4.¡Ú³¦ Ä¹Ìç¡Û»³¸ý¸©Ì¾»º¤Î¤Õ¤°¤È¡¢³«ÅòÅÁÀâ¤æ¤«¤ê¤Î»û¤Ç¤ÎÌñ½ü¤±µ§´ê¡ÖÌñ½ü¤±³«±¿¤Õ¤¯ÂÚºß¡×
»³¸ý¸©ËÌÉô¤Î»³´Ö¡¦Ä¹ÌçÅòËÜ²¹Àô¤ËÐÊ¤à²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ Ä¹Ìç¡×(»³¸ý¸©¡¦Ä¹ÌçÅòËÜ²¹Àô)¤Ç¤Î1Çñ2Æü¤Î½ÉÇñ¤È¡¢¡Ö³¦ Ä¹Ìç¡×¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÌó20Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÁâÆ¶½¡¤ÎÌ¾Ñë¡ÖÂçÇ«»û(¤¿¤¤¤Í¤¤¤¸)¡×¤ÇÂÚºß¤ÎºÇ¸å¤ËÌñ½ü¤±³«±¿¤Îµ§´ê¤ò¹Ô¤¦¡£ÂÚºßÃæ¤ÏÍ¼¿©¤ÈÄ«¿©¤Ç»³¸ý¸©Ì¾»º¤Î¤Õ¤°¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µÒ¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿¥»¥Ã¥È¡×¤ÇÊ¡¤ò¾·¤¯½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¿À¼ø¤ÎÅò¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¡¢³«ÅòÅÁÀâ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë»û¤ÇÌñ½ü¤±µ§´ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³«±¿¾·Ê¡¤ò´ê¤¦ÂÚºß¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡Ö³¦ Ä¹Ìç¡×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤«¤é2·î28Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢»³¸ý¸©Ì¾»º¤Î¤Õ¤°¤Ç¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤ò¾·¤¯½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖÌñ½ü¤±³«±¿¤Õ¤¯ÂÚºß¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£»³¸ý¸©¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤°¡×¤ò¡ÖÊ¡¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤Õ¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¸Å¤¯¤«¤é±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼Ùµ¤¤äºÒÆñ¤òÊ§¤¤¡¢1Ç¯´Ö¤Î³«±¿¾·Ê¡¤ò´ê¤¦¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢»³¸ý¸©¤Î¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ïµ¯Êª¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢Í³½ïÀµ¤·¤¤»û¤ÇÌñ½ü¤±µ§´ê¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥ó¤À¡£
ÆÃÄ§1 ±ïµ¯Êª¤Î¡Ö¤Õ¤°¡×¤òÍ¼¿©¤ÈÄ«¿©¤ÇÌ£¤ï¤¦
ÂÚºßÃæ¤ÎÍ¼¿©¤Ï¡¢±ïµ¯Êª¤Î¤Õ¤°¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤¯²ñÀÊ¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¤Æ¤Ã¤µ¡×¤ä¡Ö¤«¤éÍÈ¤²¡×¡¢¡Ö³¦ Ä¹Ìç¡×¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡Ö²ÏÆÚ¤È·Ü¤Î´¤¾Æ¤¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¤Õ¤°ÎÁÍý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¡Ö²ÏÆÚ¤È·Ü¤Î´¤¾Æ¤¡×¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö´¤¤½¤Ð¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿´¤·¿¤ÎÆ«ÈÄ¤Ç¤Õ¤°¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«¿©¤Ë¤â¤Õ¤°¤Î°ìÌë´³¤·¤ä¡¢¤Õ¤°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡Ö¤Õ¤¯Ä«¿©¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£±ïµ¯Êª¤Î¤Õ¤°¤Å¤¯¤·¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§2 ¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿¥»¥Ã¥È¤ÇÊ¡¤ò¾·¤¯½àÈ÷¤ò
µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Ê¡¤ò¾·¤¯½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¿ô¸Í¤·¤«»ÄÂ¸¤·¤Ê¤¤»³¸ý»ÔÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡ÖÆÁÃÏÏÂ»æ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÆüË¬¤ì¤ë¡Ö²¸Åò(¤ª¤ó¤È¤¦)¡×¤ä¡ÖÂçÇ«»û(¤¿¤¤¤Í¤¤¤¸)¡×¤Ç¤³¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤Ë¸æ¼ë°õ¤ò¤â¤é¤¦¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅÉ¹á(¤º¤³¤¦)¤ä¡¢»³¸ý¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤â¤½¤í¤¨¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¿´¿È¤òÀ¶¤á¡¢±¿µ¤¤ò¹â¤á¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃÄ§3 ¿À¼ø¤ÎÅò¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¡¢Ìñ½ü¤±½àÈ÷
»³¸ý¸©ºÇ¸Å¤Î²¹Àô¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌçÅòËÜ²¹Àô¡£¤½¤Î²¹Àô³¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÎ©¤Á´ó¤êÅò¡Ö²¸Åò(¤ª¤ó¤È¤¦)¡×¤Ï¡¢Ìó600Ç¯Á°¤ËÂçÇ«»û¤Ë½¤¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿Ä¹Ìç°ìµÜ½»µÈÂçÌÀ¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¿À¼ø¤ÎÅò¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´äÈ×¤«¤é¼«Á³Í¯½Ð¤¹¤ë¸»Àô²¹ÅÙ39ÅÙ¤Î¤ªÅò¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂçÇ«»û¤ÎÁÎÎ·¤¿¤Á¤¬¿È¤òÀ¶¤á¤Æ¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ»¤Ê¤ëÅò¡É¡£¤³¤Î³«Åò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÁÀâ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¬¥¤¥É¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¸å¡¢²¸Åò¤ËÀÅ¤«¤Ë¿»¤«¤ê¡¢Ìó600Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¯¤Â³¤±¤ë²¹Àô¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÀ¶¤é¤«¤Ë¡¢Ìñ½ü¤±¤ËÎ×¤à¡£
ÆÃÄ§4 ÂçÇ«»û¤ÇÌñ½ü¤±³«±¿¤òµ§´ê¤¹¤ë
¡Ö³¦ Ä¹Ìç¡×¤«¤éÅÌÊâÌó20Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ËÐÊ¤à¡ÖÂçÇ«»û(¤¿¤¤¤Í¤¤¤¸)¡×¤Ï¡¢1410Ç¯¤ÎÁÏ·ú¤ÈÅÁ¤ï¤ëÁâÆ¶½¡¤ÎÌ¾Ñë¤Ç¡¢»³¸ý¸©¤ò¡ÖÀ¾¤Îµþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¸²½ÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡¢À¾¤Î¾·³¡¢ÂçÆâµÁÎ´¤ÎÊîÄó»û¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÇ«»û¤Ç¡¢ÂÚºß¤ÎºÇ¸å¤ËÌñ½ü¤±³«±¿¤Îµ§´ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¿È¤òÀ¶¤á¡¢³«±¿¾·Ê¡¤ò´ê¤¦¡£
¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
15»þ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
17»þ ¤´ÅöÃÏ³Ú¡ÖÂç¿Í¤ÎËÏ¤¢¤½¤Ó¡×
17»þ30Ê¬ Í¼¿©¡Ö¤Õ¤¯²ñÀÊ¡×
20»þ ²¹ÀôÆþÍá
21»þ ¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿¥»¥Ã¥È¤òµÒ¼¼¤Ç³Ú¤·¤à
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7»þ ÁáÄ«»²ÇÒ¤½¤¾¤íÊâ¤
7»þ30Ê¬ Ä«¿©¡Ö¤Õ¤¯Ä«¿©¡×
10»þ ²¸Åò¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤ë
12»þ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
12»þ30Ê¬ ÂçÇ«»û¤Ë¤ÆÌñ½ü¤±µ§´ê
¢£¡ÖÌñ½ü¤±³«±¿¤Õ¤¯ÂÚºß¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡Á2·î28Æü(ÅÚ)
ÎÁ¶â¡§1Çñ4Ëü1000±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¤Õ¤¯²ñÀÊÍ¼¿©¡¢¤Õ¤¯Ä«¿©¡¢ÂçÇ«»ûÌñ½ü¤±µ§´ê(µ§´êÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×)¡¢²¸ÅòÅò¤«¤´(ÆþÍá·ôÉÕ)¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¡¢ÅÉ¹á¡¢ÆüËÜ¼ò1¹ç¡¢ÁáÄ«»²ÇÒ¤½¤¾¤íÊâ¤
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó
ÂÐ¾Ý¡§1Æü1ÁÈ3Ì¾¤Þ¤Ç
½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©Ä¹Ìç»Ô¿¼ÀîÅòËÜ2229-1
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8092(³¦Í½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¿·»³¸ý±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó60Ê¬¡¢±§Éô¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó70Ê¬
¢£5.¡ÚÀÄ¿¹²°¡Û7ÂÎ¤Î¤Í¤Ö¤¿¼·Ê¡¿À¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢Ê¡¤ò¾·¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤Ã¤Ä¤É³«±¿¤Þ¤Ä¤ê¡×
¡Ö¤Î¤ì¤½¤ì(⻘¿¹¤ÎÊý¸À¤ÇÌÜ°ìÇÕ¤Î°ÕÌ£)⻘¿¹ ¡Á¤Ò¤È¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Á¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢⻘¿¹¤Îº×¤ê¤äÊý¸À¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë²¹Àô½É¡ÖÀÄ¿¹²° by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤ò¾·¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£7ÂÎ¤Î¡Ö¤Í¤Ö¤¿¼·Ê¡¿À¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³«±¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡ÖÀÄ¿¹²° by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤ï¤Ã¤Ä¤É¡×¤ÏÀÄ¿¹¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢7ÂÎ¤Î¤Í¤Ö¤¿¼·Ê¡¿À¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤ò¾·¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§1 ¹¬Ê¡¤ò¾·¤¯7ÂÎ¤Î¡Ö¤Í¤Ö¤¿¼·Ê¡¿À¡×
Ê¡¤ò¾·¤¯¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼·Ê¡¿À¤¬¡¢ÀÄ¿¹²°¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì¡×¤Ë½¸·ë¡£¤Í¤Ö¤¿»Õ¤ÎÆâ»³Î¶À±(¤¦¤Á¤ä¤Þ¡¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤)¤µ¤ó¤ÈÎ©ÅÄÎ¶Êõ(¤¿¤Ä¤¿¡¦¤ê¤å¤¦¤Û¤¦)¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿·ÃÈæ¼÷Å·¡¢Âç¹õÅ·¡¢Èûº»ÌçÅ·¡¢ÊÛºâÅ·¡¢ÉÛÂÞÂº¡¢Ê¡Ï½¼÷¡¢¼÷Ï·¿Í¤Î7ÂÎ¤Î¤Í¤Ö¤¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¤Í¤Ö¤¿¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¼·Ê¡¿À¤ò´Ö¶á¤ÇÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
»þ´Ö¡§½ªÆü¡¡ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¾ì½ê¡§¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì
ÆÃÄ§2 ±¿¤ò¤«¤±¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡ÖµðÂç¼·Ê¡¿À»æÁêËÐ¡×
º£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¼·Ê¡¿À¤ò1ÂÎÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¼·Ê¡¿À¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ìó2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç»æÎÏ»Î¤Ç»æÁêËÐ¾¡Éé¡ªÊõÁ¥¤òÌÏ¤·¤¿ÅÚÉ¶¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ËÃ¡¤¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ´Ö¡§15»þ¡Á18»þ¡¡ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¾ì½ê¡§¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì
ÆÃÄ§3 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±¿¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤Í¤Ö¤¿¼·Ê¡¿À½ä¤ê¡×
ÄÅ·ÚÃÏÊý¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÉ÷½¬¡Ö¼·Ê¡¿À½ä¤ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£´ÛÆâ¤Î7¥«½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ7¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¡ª´°À®¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ï¼·Ê¡¿À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¶ÒÃåÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡£
¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢ÈÎÇä»þ´Ö¡§15»þ¡Á20»þ¡¡ÎÁ¶â¡§700±ß¡¡¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì
ÂÎ¸³»þ´Ö¡§½ªÆü(¸µÅò¤Î¤ß5»þ¡Á22»þ)
ÆÃÄ§4 ±¿¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¡ÖËî°ìËÜÄà¤ê¤ß¤¯¤¸¡×
¼·Ê¡¿À¤ÎÃæ¤Çµù¶È¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷Å·¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ëî¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖËî°ìËÜÄà¤ê¤ß¤¯¤¸¡×¡£Äà¤ê´È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Í¤Ö¤¿¤Îµ»Ë¡¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Ëî¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Ëî¤ß¤¯¤¸¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î±¿Àª¤Ï¡¢Âç¥È¥í(ÂçµÈ)¡¢Ãæ¥È¥í(ÃæµÈ)¤Ê¤É¤ÎËî¤ÎÉô°Ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¿¹²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±¿»î¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¥È¥í¤ò°ú¤¯¤È¡¢Âçµù´ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
»þ´Ö¡§15»þ¡Á20»þ¡¡ÎÁ¶â¡§500±ß¡¡¾ì½ê¡§¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì
ÆÃÄ§5 ÀÄ¿¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïµ¯Êª¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÊ¡¥¬¥Á¥ã¡×
¥ì¥Ð¡¼¤ò²ó¤¹¤È¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïµ¯Êª¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÊ¡¥¬¥Á¥ã¡×¡£Ê¡¤ò¸Æ¤ÖÇÏ¤È¤·¤Æ·ëº§¤ä¿·ÃÛ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÆîÉôÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¡ÖÈ¬È¨ÇÏ(¤ä¤ï¤¿¤¦¤Þ)¡×¤ä¡¢¹¬¤»¤ò¸Æ¤ÖÄÅ·Ú¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÈ·Å«¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï²ó¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¡£
»þ´Ö¡§15»þ¡Á20»þ¡¡ÎÁ¶â¡§1500±ß¡¡¾ì½ê¡§¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì
¢£¡Ö¤ï¤Ã¤Ä¤É³«±¿¤Þ¤Ä¤ê¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§¤¸¤ã¤ï¤á¤°¹¾ì
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
È÷¹Í¡§¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹²° ½êºßÃÏ¡§⻘¿¹¸©»°Âô»Ô»ú¸Å´ÖÌÚ»³56
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8094(À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
µÒ¼¼¿ô¡§236¼¼¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12»þ
ÎÁ¶â¡§1Çñ 2Ëü3000±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢Í¼Ä«¿©ÉÕ)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§⻘¤¤¿¹Å´Æ»»°Âô±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó15Ê¬¡¢»°Âô¶õ¹Á¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¢£6.¡ÚÀ±¤Î¤äÉÙ»Î¡ÛÉÙ»Î»³¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç´ê¤¦³«±¿¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼¤Î³«±¿¥¹¥Æ¥¤¡×
²Ï¸ý¸Ð¤òË¾¤àµÖÎÍ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë·ú¤Ä¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÀ±¤Î¤äÉÙ»Î¡×¤Ç¤Î1Çñ2Æü¤Î½ÉÇñ¤È¡¢Æü¤Î½Ð¥«¥Ì¡¼¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ç¤ÎÊ²¤²Ð¡¢ÉÙ»Î»³ºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¡¢²Ï¸ý¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ó¥ó(µÒ¼¼)¤Ç¤ÎÄ«¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¿·Ç¯¤Î¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦ÂÚºß¥×¥é¥ó¤À¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡ÖÀ±¤Î¤äÉÙ»Î¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼¤Î³«±¿¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò¼Â»Ü¡£¿ÀÈëÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è¤ØÍ¯¿å¤Ê¤É¤ÎË¤«¤Ê·Ã¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿ÉÙ»Î»³¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Ê®²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿°ìÌÌ¤â»ý¤ÁÊ»¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤µ¤È¶²¤í¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÉÙ»Î»³¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿Í¡¹¤Ï¿À¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¡¢¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¤ÇÊ²¤²Ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éµìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë³«±¿¤Î¤Ò¤È¤È¤¤äÉÙ»Î»³ºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿©»ö¤ÇÂÚºß¤òºÌ¤ê¡¢¿·Ç¯¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤¦¡£
ÆÃÄ§1 ²Ï¸ý¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Æ³Ú¤·¤à¡ÖÆü¤Î½Ð¥«¥Ì¡¼¡×
2ÆüÌÜ¤ÎÁáÄ«¤Ë¡¢²Ï¸ý¸Ð¤Ç¤Î¡ÖÆü¤Î½Ð¥«¥Ì¡¼¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¤Î½Ð¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡£ÁáÄ«¤Î²Ï¸ý¸Ð¤ÏÆüÃæ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÁ¥¤â¤Ê¤¯É÷¤¬²º¤ä¤«¤Ê¤È¤¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤âÀÅ¼ä¤À¤È¤¤¤¦¡£Åß¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢ÇÈ°ì¤Ä¤Ê¤¤¸ÐÌÌ¤Ø¥«¥Ì¡¼¤òÁæ¤®¤À¤·¡¢Àä·Ê¤ÎÄ¯¤á¤È¤È¤â¤Ë²¹¤«¤¤´Å¼ò¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌ£¤ï¤¦¡£´Å¼ò¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¸Þ¹çÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¹â»³¿¢Êª¤Î¥³¥±¥â¥â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î¿§¤â³Ú¤·¤á¤ëÆÃÀ½¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Âè¤ËÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ëÆü¤Î½Ð¤ÎÀä·Ê¤ò´®Ç½¤·¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤è¤¦¡£
ÆÃÄ§2 ÉÙ»Î»³ºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö³«±¿¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿¥Êª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸æ¼ë°õÄ¢¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢Ê²¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤ÇµìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö³«±¿¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍâÆü¤Î»²ÇÒ¤Ø¸þ¤±¤Æ¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡£¡Ö³«±¿¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¡Ö¤É¤ó¤É¾Æ¤¡×¤ÎÉ÷½¬¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢Ê²¤²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿Ëú¶Ì(¤Þ¤æ¤À¤Þ)¤Î·Á¤ÎÃÄ»Ò¤ò¤ª½ÁÊ´¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡£»³Íü¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËËú¶ÌÃÄ»Ò¤ò¤É¤ó¤É¾Æ¤¤Î²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²á¤®µî¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÏ«¤¦²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆÃÄ§3 ¡ÖÉÚ»Î¸æ¼¼Àõ´Ö¿À¼Ò¡×»²ÇÒ¤òÄÌ¤¸¤¿³«±¿µ§´ê
2ÆüÌÜ¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³ºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¡ÖÉÚ»Î¸æ¼¼Àõ´Ö¿À¼Ò¡×¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¡£¡ÖÉÚ»Î¸æ¼¼Àõ´Ö¿À¼Ò¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ãæ¤ËºÇ½é¤Ë´«ÀÁ¤µ¤ì¤¿ÉÙ»Î»³ºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¡£¿À¼Ò¤ÎËÜµÜ¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢699Ç¯¤ËÆ£¸¶µÁÃé¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÙ»Î»³¤ÎÆó¹çÌÜ¤ØÊôºØ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ë¾Æ¼º¤ä¡¢¸·¤·¤¤¼«Á³¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¹Ä¼¼¤äÉðÅÄ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÎÏ¤ÊÉð¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¶½¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÎ¤µÜ¤ÎÃÏ¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¢¤ë¡ÖÉÚ»Î¸æ¼¼Àõ´Ö¿À¼Ò¡×¤Î»²ÇÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªã±¤¤¤È¤´µ§Åø¤ò¼õ¤±¤Æ¸æ¼ë°õ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦¡£
ÆÃÄ§4 Àä·Ê¤òË¾¤à¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¡Ö³«±¿Ä«¿©¡×¤ò³Ú¤·¤à
¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¸å¡¢²Ï¸ý¸Ð¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç16¼ïÎà¤Î¾®È¤ÈÆ¦Æý´¡¤Î³«±¿Ä«¿©¤òÌ£¤ï¤¦¡£¾®È¤Ï¡¢¼ãÅí¤ä¼Ñòº(¤¢¤ï¤Ó)¤Ê¤É¤Î»³Íü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ä±ïµ¯Êª¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÄ¹¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤´¥´¥Ü¥¦¡¢¤è¤¤Ì¤Íè¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÏ¡º¬¤Ê¤É¡¢±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤ß¤ß¤Û¤¦¤È¤¦¡×¤Ï´¨¤¤µ¨Àá¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È±ïµ¯¤Î¤è¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä«¿©¤òÌ£¤ï¤¤³èÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤1Ç¯¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤½¤¦¡£
¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
15»þ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
16»þ ³«±¿¤Î¤Ò¤È¤È¤
17»þ ¸æ¼ë°õÄ¢¤Å¤¯¤ê
19»þ ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É(ÊÌÎÁ¶â)
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
6»þ À±¤Î¤äÉÙ»Î¤ò½ÐÈ¯
6»þ30Ê¬ ¡ÖÆü¤Î½Ð¥«¥Ì¡¼¡×¤ò²Ï¸ý¸Ð¤Ç³Ú¤·¤à(1»þ´Ö)
7»þ30Ê¬ ²Ï¸ý¸Ð¤ò½ÐÈ¯
8»þ30Ê¬ ÉÚ»Î¸æ¼¼Àõ´Ö¿À¼Ò¤Ç»²ÇÒ¤ò¤¹¤ë
9»þ À±¤Î¤äÉÙ»Î¤ËÅþÃå
9»þ30Ê¬ ¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¡Ö³«±¿Ä«¿©¡×¤ò³Ú¤·¤à
12»þ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
¢£¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼¤Î³«±¿¥¹¥Æ¥¤¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
ÎÁ¶â¡§1Ì¾3Ëü5000±ß(¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ) ¢¨½ÉÇñÎÁÊÌ¡¢¸òÄÌÈñÊÌ
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§³«±¿¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¸æ¼ë°õÄ¢¡¢Æü¤Î½Ð¥«¥Ì¡¼¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÉÚ»Î¸æ¼¼Àõ´Ö¿À¼Ò¤Ç¤Îµ§Åø¡¢³«±¿Ä«¿©
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¼õÉÕ
Äê°÷¡§1Æü1ÁÈ(2¡Á3Ì¾) ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å
È÷¹Í¡§»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÎÁÍýÆâÍÆ¤ä¿©ºà¤Î»ºÃÏ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®ÂçÀÐ1408
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8091(À±¤Î¤äÁí¹çÍ½Ìó)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§²Ï¸ý¸ÐIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¢£7.¡ÚÀ±¤Î¤ä²Æì¡ÛÀ¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Î²¼¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤Ê1Ç¯¤ÈÊ¡±¿¤ò´ê¤¦¡ÖµÈ¾Í¼ãÂÀÍÛ(¤ï¤«¤Æ¤£¤À)ÂÚºß¡×
³¤¤ËÊú¤«¤ì¤ë²Æì¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Ç¤Î2Çñ3Æü¤ÎÂÚºß¤È¡¢Î°µå¸ÅÅµ²»³Ú¡¢²Æì¤ÎÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌÄ«¿©¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¹È·¿(¤Ó¤ó¤¬¤¿)¡×¤Ç±ïµ¯¤Î¤¤¤¤ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯³¨¼ê»æÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Î±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤Î³«±¿¤ò´ê¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥ó¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Î²¼¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤Ê1Ç¯¤ÈÊ¡±¿¤ò´ê¤¦¡ÖµÈ¾Í¼ãÂÀÍÛÂÚºß¡×¤òÄó¶¡¡£²Æì¤Ç¤ÏÎ°µå²¦Ä«»þÂå¤è¤êÅß»ê¤ÎÂÀÍÛ¤ò¡Ö¼ãÂÀÍÛ(¤ï¤«¤Æ¤£¤À)¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷¤Ë·ò¤ä¤«¤Ê1Ç¯¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¥Æ¥£¡¼¥À¡×¤Ç¤Î2Çñ3Æü¤ÎÂÚºß¤Ç¤Ï¡¢Ä«Æü¤ò¼÷¤°Î°µå¸ÅÅµ²»³Ú¤ÈÃæÄí¤Ç¤ÎÆÃÊÌÄ«¿©¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÏÅß¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥×¡¼¥ë¤Ç¿´¿È¤ò²òÊü¤·¡¢ÎÐË¤«¤ÊÄí¤Ç²Æì¤ÎÉ÷½¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£ÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¹È·¿¡×¤Ç¡ÖµÈ¾ÍÌæ(¤¤Ã¤·¤ç¤¦¤â¤ó)¡×¤òÉÁ¤¯³¨¼ê»æÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤ò¾·¤¯¡£
ÆÃÄ§1 ½Ë¤¤¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÂÀÍÛ¤ò·Þ¤¨¤ë
²Æì¤Ç¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¡¢Åß»ê¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¡Ö¼ãÂÀÍÛ(¤ï¤«¤Æ¤£¤À)¡×¤¬¾º¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Åß»ê¤Ï¤ªÀµ·î¤ÈÆ±Åù¤Ë¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ãÂÀÍÛ¤¬¾º¤ë¤³¤í¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ÀÖ´¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î°µå¸ÅÅµ²»³Ú¡Ö¤«¤®¤ä¤ÇÉ÷Àá(¤«¤¸¤ã¤Ç¤£¤Õ¤¦¤Ö¤·)¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¤«¤®¤ä¤ÇÉ÷Àá¡×¤ÏÎ°µå²¦¹ñ¤ÎÂÙÊ¿¤ò¼÷¤®¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÎ°µå¸ÅÅµ²»³Ú¤Ç¡¢»°Àþ¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤ÂÀÍÛ¤ò·Þ¤¨¡¢1Ç¯¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦¡£
ÆÃÄ§2 ÃæÄí¤Ç²Æì¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÆÃÊÌÄ«¿©
²Æì¤Ç¤ÏÅß»ê¤ÎÆü¤Ë¡¢²Æì¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡Ö¤¸¤å¡¼¤·¡¼¡×¤ËÅÄ°ò¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¤È¤¥¤ó¤¸¡¼¤¸¤å¡¼¤·¡¼¡×¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÄ°ò¤Ï²ÆìÎÁÍý¤Ç±ïµ¯¤Î¤è¤¤¿©ºà¤È¤µ¤ì¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¡£¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÄ«¿©¤Ç¤Ï³¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæÄí¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÀß¤¨¡¢ÍÛ¸÷¤È¶¦¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë³¤¤Î¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ«¿©¤òÌ£¤ï¤¦¡¢Í¥²í¤ÊÄ«¤ò²á¤´¤½¤¦¡£
ÆÃÄ§3 ²Æì¤ÎµÈ¾Í¤Ë¿¨¤ì¤ëÄí¤á¤°¤ê¤È¡¢Ê¡¤òÆÏ¤±¤ë¹È·¿¤Î³¨¼ê»æÂÎ¸³
²Æì¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿À¡¹¤¬½É¤ë¼«Á³¤ò·É¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷½¬¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡ÖµÈ¾ÍÄí¤á¤°¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²È²°¤Ë¸«¤é¤ì¤ëËâ½ü¤±¤Î¾×Î©¡Ö¤Ò¤ó¤×¤ó¡×¤ä¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖµÈ¾ÍÌæ¡×¡¢Ê¡¤ò¸Æ¤ÖÌÚ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¯¥®¡×¤Ê¤ÉÉßÃÏÆâ¤ÎÄí¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò´ê¤¦¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¹È·¿(¤Ó¤ó¤¬¤¿)¡×¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëµÈ¾ÍÌæ¤òÀ÷¿§¤ÇÉÁ¤¯¡ÖÊ¡¤òÆÏ¤±¤ë¹È·¿³¨¼ê»æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Çß¤ä¾¾¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ê¤É±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤³¨ÊÁ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤ê¡¢Ç¯¤Î½é¤á¤ÎÊúÉé¤òµ¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£À±¤Î¤ä²Æì¡ÖµÈ¾Í¼ãÂÀÍÛÂÚºß¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢2Çñ3Æü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
ÎÁ¶â¡§1ÁÈ2Ì¾ 34Ëü±ß(¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)¡¢1Ì¾ÄÉ²Ã¤´¤È¤Ë14Ëü±ß ºÇÂç4Ì¾¡¢½ÉÇñÎÁÊÌ(¥Æ¥£¡¼¥À½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê)
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§µÒ¼¼¤Ç¤ÎÎ°µå¸ÅÅµ²»³Ú¤Î±éÁÕ1²ó¡¢¿©»ö(Ä«¿©2²ó¡¦Í¼¿©2²ó)¡¢¡ÖÄ«¤ÎÄ´Î§¿¼¸ÆµÛ¡×¡ÖÌë¤ÎÃÃÏ£¿¼¸ÆµÛ¡×¡¢¡ÖµÈ¾ÍÌæÄí¤á¤°¤ê¡×¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È³«ºÅ¡¢¡ÖÊ¡¤òÆÏ¤±¤ë¹È·¿³¨¼ê½ñ¤¡×ÂÎ¸³
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼»úµ·´Ö474
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8091(À±¤Î¤äÁí¹çÍ½Ìó)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö(¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤¢¤ê ¢¨ÍÎÁ)
¢£ºÇ¸å¤Ë
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤Î¥×¥é¥ó¤â¤½¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿³«±¿Î¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ö2026Ç¯ ³«±¿Î¹¡×¤Ç¿·Ç¯¤Î³«±¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÎ¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¡£
Ê¸¡á·ª¸¶»Ö²º
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
