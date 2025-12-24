FR-AV4

ティアック株式会社は12月18日（木）、4chフィールドレコーダーTASCAM「FR-AV4」のファームウェア「V1.10」を公開した。

FR-AV4は、タイムコードジェネレーター搭載の32bitフロート録音対応フィールドレコーダー。発売は2025年10月。V1.10では新たにオートミキサー機能を搭載。会議やイベントなどで複数の話者が話すとき、発言者が替わるたびに全体の音量を調整しながらそれぞれの声を聞き取りやすくするゲインシェアリング方式を採用している。

そのほかの更新内容は下記の通り。

USBバッテリー使用時かつ乾電池の電池残量がないときに電池アイコンを消灯するようにした 32-bitフロート設定時において、トラックレベルメーターが0dBを超えて表示されない問題を修正 MS DECODE設定時に、M/Sバランスが正常でない不具合を修正 その他動作の安定性を向上

本ファームウェアの公開に伴い、リモートコントロールアプリ「TASCAM RECORDER CONNECT」もV1.3.0に更新。オートミキサー機能のリモート操作に対応している。