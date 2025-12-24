¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖËüÂå¡×¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã¡×¤Î´¥ÌÍ¾¦ÉÊ¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î·ÊÉÊ¤Ë¡ª
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã¡×¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢±¿±Ä¡§¥°¥é¥·¥¢¥¹¡Ë¤Ï12·î19Æü¤«¤é¡¢Æ±Å¹¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖËüÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥·¥¢¥¹¤Î´¥ÌÍ¾¦ÉÊ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã ËÌ³¤Æ»»º¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼»ÈÍÑ Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã ËÌ³¤Æ»»º¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼»ÈÍÑ Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢¿©¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã ËÌ³¤Æ»»º¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼»ÈÍÑ Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ë´¥ÌÍ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£Á¹¥¹¡¼¥×¤òÉÕÂ°¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã¡×Å¹ÊÞ¤ÎÌ£¤ò²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥½¥é¥Î¥¢¥È¥ê¥¨ ¾®¿û¸¬»°»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»¥ËÚ°ìÎ³°Ã ËÌ³¤Æ»»º¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼»ÈÍÑ Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ËüÂå °°Àî¥¢¥¹¥Ñ±Ê»³Å¹¡¢ËüÂå Bivi¿·¤µ¤Ã¤Ý¤íÅ¹¡¢ËüÂå ÆÑ¾®ËÒÅ¹¡¢ËüÂå ²»¹¹Å¹¤Î4Å¹ÊÞ¡Ê12·î19Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡ü¿©¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß
