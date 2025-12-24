「普通に強いわ 日本のグループ厳しいよ」W杯で日本と対戦のチュニジア、快勝発進にネット反響！堂安律＆鈴木淳之介の同僚が躍動「セットプレーこわ〜」「油断できないわ」【アフリカ選手権】
現地12月23日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第１節で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジがウガンダと対戦。３−１で快勝を飾った。
10分、CKから、堂安律が所属するフランクフルトのMFエリス・スキリのヘッドで先制したチュニジアは、40分には鈴木淳之介と同じコペンハーゲンのMFエリアス・アシュリが決めた鮮やかなボレーシュートで加点。さらに64分にアシュリのゴールで、リードを広げ、後半アディショナルタイムに失点したものの、このまま逃げ切った。
このチュニジアの戦いぶりに、インターネット上では次のような声が上がった。
「チュニジア普通につよくないか」
「平均身長185もあるん。セットプレーこわ〜」
「普通に強いわ 日本のグループ厳しいよ」
「チュニジアが強いのか相手が弱いのか」
「なんだかんだ３点目のチュニジア、油断できないわ」
「普通にドカ強くて鬱」
「チュニジアはセットプレイの高さが一番厄介だな」
特に、空中戦を脅威に感じたファンが少なくなかったようだ。
