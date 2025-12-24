２ゴールを決めたアシュリ。(C)Getty Images

　現地12月23日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第１節で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジがウガンダと対戦。３−１で快勝を飾った。

　10分、CKから、堂安律が所属するフランクフルトのMFエリス・スキリのヘッドで先制したチュニジアは、40分には鈴木淳之介と同じコペンハーゲンのMFエリアス・アシュリが決めた鮮やかなボレーシュートで加点。さらに64分にアシュリのゴールで、リードを広げ、後半アディショナルタイムに失点したものの、このまま逃げ切った。

　このチュニジアの戦いぶりに、インターネット上では次のような声が上がった。
 
「チュニジア普通につよくないか」
「平均身長185もあるん。セットプレーこわ〜」
「普通に強いわ 日本のグループ厳しいよ」
「チュニジアが強いのか相手が弱いのか」
「なんだかんだ３点目のチュニジア、油断できないわ」
「普通にドカ強くて鬱」
「チュニジアはセットプレイの高さが一番厄介だな」

　特に、空中戦を脅威に感じたファンが少なくなかったようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

