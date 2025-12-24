BTS JUNG KOOK¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò¥«¥Ðー¡ªJUNG KOOK¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿¥½¥¦¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬±Ç¤¨¤ë±ÇÁü¸ø³«
BTS¤ÎJUNG KOOK¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Æ¥£¥à¥½¥ó¡ÊJohnny Stimson¡Ë¤Î¡ÖThe Christmas Song¡×¤Î¥«¥Ðー±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ARMY¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿±ÇÁü
ËÜ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤ËºÝ¤·¡¢ARMY¡ÊBTS¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ø²¹¤â¤ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦JUNG KOOK¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢JUNG KOOK¼«¿È¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤¬ºîÉÊ¤Ë¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥½¥¦¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²ÎÀ¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Åß¤ÎÌë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ð½ï¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖThe Christmas Song¡×¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Î²¹¤«¤Ê¾ð·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥º¡¦¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥Ê¥Ã¥È¡¦¥¥ó¥°¡¦¥³ー¥ë¡ÊNat King Cole¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Æ¥£¥à¥½¥ó¤¬ËÜ³Ú¶Ê¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£JUNG KOOK¤Ï¡¢¤³¤Î¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Æ¥£¥à¥½¥ó¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇJUNG KOOK¤Ï¡¢¥Ï¥êー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡ÊHarry Styles¡Ë¤Î¡ÖFalling¡×¡¢¥À¥ó¡Ü¥·¥§¥¤¡ÊDan + Shay¡Ë¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Óー¥Ðー¡ÊJustin Bieber¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö10,000 Hours¡×¡¢IU¤Î¡ÖEnding Scene¡×¡¢¥í¥¤¡¦¥¥à¤Î¡ÖOnly Then¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Global Superfan Platform¡ÖWeverse¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±·Á¼°¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÅª¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë¿·Éè¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤À¡£
